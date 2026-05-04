Євроколія Чоп-Ужгород змінюється: що вже зроблено

На дільниці євроколії Чоп-Ужгород вже виконано понад 50% робіт з електрифікації. 

Як пише Delo.ua, про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України, підбиваючи підсумки роботи за квітень.

Як оновлюють залізницю до Ужгорода

Понад половину робіт з електрифікації дільниці євроколії Чоп—Ужгород уже завершено. Зокрема, на дільниці Чоп - Ужгород виконано більш ніж 50% запланованих робіт з електрифікації євроколії.

Також у квітні "Укрзалізниця" отримала перші шість купейних вагонів вітчизняного виробництва. Загалом у 2026 році компанії планують передати 60 одиниць рухомого складу.

Окремо передбачено фінансування у розмірі 41 млн євро для закупівлі газопоршневих електростанцій загальною потужністю 75 МВт, що дозволить посилити енергетичну автономність залізниці. 

Про відновлення євроколії з Чопа до Ужгорода

Про відновлення вузької колії з Чопа до Ужгорода, яку свого часу демонтували, заговорили ще у 2020 році і навіть заклали фінансування на проєктування та початок робіт з відновлення євроколії шириною 1435 мм від станції Чоп до Ужгорода у бюджеті на 2021 рік.

Про те, що в Україні потрібно будувати європейську колію для інтеграції до європейської системи розповідав і міністр інфраструктури України Олександр Кубраков ще 21 травня 2022 року.

Реалізація цього проєкту дозволить створити в Ужгороді транспортний хаб, для пересадки з пасажирських поїздів із різних куточків України, що їдуть широкою колією (1520 мм), на поїзди європейської колії (1435 мм) – до Словаччини, Чехії, Угорщини, Румунії, Австрії й до інших країн Європи. Денис Шмигаль оцінював вартість проєкту у 5 млн грн.

У квітні 2024 року на Закарпатті за участі прем’єра Дениса Шмигаля та голови Укрзалізниці Євгена Лященка змонтували перший символічний прогін довжиною 20 м євроколії між Чопом та Ужгородом.

Автор:
Ольга Опенько