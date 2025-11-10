Двоповерхові вагони та євроколія: як Україна модернізує залізницю у 2026 році

Заступник міністра фінансів Олександр Кава обговорив з бізнесом модернізацію залізниці та інвестиції у 2026 році з новими пасажирськими вагонами, двоповерховими вагонами та євроколією до Львова.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

Інвестиції в залізницю України

За останні п’ять років уряд закупив 166 сучасних пасажирських вагонів українського виробництва, якими вже користуються пасажири. У 2025 році було укладено контракт на постачання ще 100 вагонів, які почнуть надходити у 2026 році. Крім того, у проєкті бюджету на 2026 рік передбачено кошти на придбання ще 100 вагонів загальною вартістю близько 5,7 млрд грн, серед яких буде перший сучасний двоповерховий пасажирський вагон.

"Двоповерхові пасажирські вагони дозволять суттєво оптимізувати витрати на перевезення пасажирів. Витрати на обслуговування одно- та двоповерхових вагонів відрізняються приблизно на 10%, тоді як кількість місць у двоповерховому вагоні зростає майже на 80%", - зазначив Кава.

Окрема увага приділяється інтеграції української залізниці до європейської транспортної мережі TEN-T. Україна вже отримує грантове співфінансування від ЄС — 50% вартості проєктів у межах програми Connecting Europe Facility (CEF), яке спрямовується на розвиток євроколії та логістичних маршрутів.

" Цього року уряд вже побудував євроколію стандарту 1435 мм від Чопа до Ужгорода протяжністю 22 км, а у 2026-му плануємо старт робіт на напрямку від польського кордону до Львова. У середньостроковій перспективі євроколія має з’явитися також у Чернівцях та Луцьку. Реалізація цих проєктів планується в межах Connecting Europe Facility (CEF), яка покриває 50% вартості витрат. Також триває електрифікація ділянки євроколії Чоп – Ужгород, яку планується завершити до літа 2026 року", – підсумував він.

Нагадаємо, обсяг вантажних перевезень "Укрзалізниці" у 2025 році скоротиться приблизно на 7% - до 160 млн тонн проти 173 млн тонн торік. Такі прогнози компанія представила 7 листопада під час презентації оновленої стратегії. У наступні роки очікується незначне відновлення: у 2026-му — до 161 млн тонн, а у 2027-му — до 162 млн тонн.