"Укрзалізниця" пояснила, звідки візьмуть гроші на програму "УЗ-3000"

Фінансування програми лояльності "УЗ-3000", за якою пасажири отримують бонусні "кілометри" для поїздок у непікові місяці, буде забезпечене за рахунок динамічного ціноутворення на квитки 1-го класу та СВ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Rail.insider.

За словами голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Перцовського, наразі тарифи на пасажирські перевезення подекуди втричі нижчі за реальну собівартість, а новий підхід дозволяє акумулювати кошти для соціальних ініціатив.

"Це абсолютно європейська практика. (…) Якщо говорити мовою цифр: у Європі витрати на інфраструктуру покриваються приблизно на 70% державними коштами, на 8% — коштами європейських фондів і на 22% — безпосередньо операторами. В Україні ж ми лише починаємо бачити перші вливання у залізницю з державного бюджету", — пояснив Перцовський.

Програма "УЗ-3000" передбачає, що бонусні "кілометри" можна буде використати двічі на рік — у січні–лютому та жовтні–листопаді, поки що для чотирьох поїздок на користувача, а частина квот буде доступна вже з грудня для прифронтових напрямків.

Очікується, що завдяки програмі до 600 тисяч поїздок у непікові місяці (приблизно 5 тисяч на день) можна буде виконати без додаткового навантаження на систему.

Новий механізм фінансування є частиною більш широкої реформи: уряд готує систему підтримки Укрзалізниці, яка дозволить відмовитися від перехресного субсидіювання — коли прибутки від вантажних перевезень покривають збитки пасажирського сегмента. Державна допомога складатиме близько 13 млрд грн у 2025 році і до 16 млрд грн у 2026 році, що має забезпечити стабільність перевезень без підвищення тарифів для населення.

Нагадаємо, Володимир Зеленський доручив уряду сформувати комплексну програму зимової підтримки українців, яка має запрацювати вже у грудні.

Президент анонсував спеціальну програму транспортної підтримки “УЗ-3000”, яка дозволить українцям безкоштовно подорожувати залізницею на відстань до трьох тисяч кілометрів у межах країни.