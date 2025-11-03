"Укрзалізниця" розповіла деталі безкоштовних 3000 км: як діятиме програма та хто фінансуватиме

В "Укрзалізниці" роз'яснили мету й особливості реалізації програми надання українцям можливості безкоштовних поїздок, відомої під назвою "3000 кілометрів" у межах анонсованого президентом Володимиром Зеленським пакету допомоги "Зимова підтримка".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Для чого це впроваджується

В УЗ зауважують, що поступово переходять до європейської моделі: держава розпочала у 2025 та продовжить у 2026 році частково фінансувати реальну вартість пасажирських перевезень

"Це європейська практика й, звичайно, для нас в Україні зараз це дуже актуально: більшість "не потягне" квитки за їхньою реальною ціною, а зберігати залізничні маршрути, у тому числі до прифронтових міст, життєво необхідно", - зазначають в компанії.

Чому саме 3000 км?

В УЗ пояснюють, що ця відстань символічно покриває найдовший наявний залізничний маршрут Україною туди-зворотно (із Запоріжжя до Ужгорода), тож дасть можливість відкрити країну всім, де б хто не жив.

"Програма розповсюджується на поїздки в далекому сполученні, і, зрозуміло, йдеться саме про внутрішні рейси та не про преміум-сегмент. Це адресна можливість для тих, у кого є потреба, а кому не потрібно – звичайно, можуть купувати квитки без жодних змін", - підкреслюють в УЗ.

Там додали, що також думають й над опціями щодо невикористаних кілометрів, щоб дати можливість їх спрямувати з користю.

Не вистачає квитків на поїзди

В УЗ нагадують, що у серпні, коли надскладно взяти квитки хоч кудись, залізниця перевозить 2,6 млн пасажирів, а в лютому – лише 1,9 млн.

"Відповідно, у період з меншим навантаженням є можливість дозаповнити місця (навіть без додаткових рейсів можемо запропонувати до 200-250 тис. місць на місяць у періоди нижчого попиту), пропонувати подорожі за "кілометри" й перевозити додатково пасажирів, не нарощуючи витрати", - зазначають в компанії.

До того ж у низький сезон додаткові можливості подорожувати можуть дати поштовх іншим суміжним сферам внутрішнього туризму, адже це низький сезон і для них.

Також "кілометрами" будуть заохочувати поїздки в дні з меншим навантаженням (наприклад, не в п’ятницю ввечері до Львова, коли їдуть усі, а, скажімо, у вівторок чи ранковим поїздом за "кілометри").

А ось у періоди, коли на залізничні перевезення підвищений попит (той же грудень), фокус програми буде на тому, щоб допомогти жителям прифронтових громад, які найбільше потерпають від обстрілів та знеструмлень: поїздки за "кілометри" будуть доступними саме для поїздів звідти.

За чий рахунок бенкет: хто перекриватиме збитки?

В УЗ уточнюють, що ця програма розгортається паралельно зі стартом компенсації реальної собівартості пасажирських перевезень. Курсування пасажирських поїздів субсидіює держава.

"Це покращить ситуацію для залізниці, а разом із тим збереже доступність подорожей для всіх українців. Підтримка пасажирських перевезень – це кошти платників податків, тож вони мають відчути цей ефект", - наголошують в УЗ.

Нагадаємо, Володимир Зеленський доручив уряду сформувати комплексну програму зимової підтримки українців, яка має запрацювати вже у грудні.

Президент анонсував спеціальну програму транспортної підтримки “УЗ-3000”, яка дозволить українцям безкоштовно подорожувати залізницею на відстань до трьох тисяч кілометрів у межах країни.