Зеленський анонсував новий пакет зимової підтримки для українців

1 листопада президент Володимир Зеленський доручив уряду сформувати комплексну програму зимової підтримки громадян, яка має запрацювати вже у грудні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Зеленського.

За словами президента, пакет передбачатиме кілька напрямів допомоги. Перший – пряма фінансова підтримка, аналогічна торішній, яку можна буде використати на найнагальніші потреби.

Ще одним напрямком буде програма адресної допомоги для найбільш вразливих категорій населення – самотніх літніх людей, багатодітних родин, мешканців зон бойових дій та інших груп.

Всі деталі програми згодом оприлюднить премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

Президент також наголосив, що тарифи на газ та електроенергію для побутових споживачів залишаться фіксованими протягом зимового періоду.

Кожен українець зможе проїхати 3000 км потягом безкоштовно

Крім того, Зеленський повідомив про підготовку спеціальної програми транспортної підтримки “УЗ-3000”, яка дозволить українцям безкоштовно подорожувати залізницею на відстань до трьох тисяч кілометрів у межах країни.

Окремим напрямом стане розширення медичних ініціатив. Міністерство охорони здоров’я готує запуск проєкту безкоштовних чекапів для дорослого населення, який має стартувати вже у січні 2026 року.

Президент доручив уряду завершити підготовку всіх програм і представити деталі зимового пакету підтримки до 15 листопада, щоб українці могли скористатися ними вже у грудні.

Нагадаємо, минулорічна програма "Зимової єПідтримки" в стала наймасштабнішою фінансовою ініціативою держави. За три місяці лише в "Дії" понад 12 мільйонів українців подали заявки на отримання 1 000 гривень допомоги.