Зеленский анонсировал новый пакет зимней поддержки для украинцев

1 ноября президент Владимир Зеленский поручил правительству сформировать комплексную программу зимней поддержки граждан, которая должна заработать уже в декабре.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Зеленского.

По словам президента, пакет будет предусматривать несколько направлений помощи. Первый – прямая финансовая поддержка, аналогичная прошлогодней, которую можно использовать на самые неотложные нужды.

Еще одним направлением будет программа адресной помощи для наиболее уязвимых категорий населения – одиноких пожилых людей, многодетных семей, жителей зон боевых действий и других групп.

Все детали программы впоследствии обнародует премьер-министр Юлия Свириденко.

Президент также подчеркнул, что тарифы на газ и электроэнергию для бытовых потребителей останутся фиксированными в течение зимнего периода.

Каждый украинец сможет проехать 3000 км поездом бесплатно

Кроме того, Зеленский сообщил о подготовке специальной программы транспортной поддержки "УЗ-3000", которая позволит украинцам бесплатно путешествовать по железной дороге на расстояние до трех тысяч километров в пределах страны.

Отдельным направлением станет расширение медицинских инициатив. Министерство здравоохранения готовит запуск проекта бесплатных чекап для взрослого населения, который должен стартовать уже в январе 2026 года.

Президент поручил правительству завершить подготовку всех программ и предоставить детали зимнего пакета поддержки до 15 ноября, чтобы украинцы могли воспользоваться ими уже в декабре.

Напомним, прошлогодняя программа "Зимней поддержки" стала самой масштабной финансовой инициативой государства. За три месяца только в "Действии" более 12 миллионов украинцев подали заявки на получение 1000 гривен помощи.