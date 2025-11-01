Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,97

--0,04

EUR

48,51

--0,35

Наличный курс:

USD

42,03

41,92

EUR

48,85

48,65

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Зеленский анонсировал новый пакет зимней поддержки для украинцев

Владимир Зеленский
Пакет будет предусматривать несколько направлений помощи / Офис президента

1 ноября президент Владимир Зеленский поручил правительству сформировать комплексную программу зимней поддержки граждан, которая должна заработать уже в декабре.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Зеленского.

По словам президента, пакет будет предусматривать несколько направлений помощи. Первый – прямая финансовая поддержка, аналогичная прошлогодней, которую можно использовать на самые неотложные нужды.

Еще одним направлением будет программа адресной помощи для наиболее уязвимых категорий населения – одиноких пожилых людей, многодетных семей, жителей зон боевых действий и других групп.

Все детали программы впоследствии обнародует премьер-министр Юлия Свириденко.

Президент также подчеркнул, что тарифы на газ и электроэнергию для бытовых потребителей останутся фиксированными в течение зимнего периода.

Каждый украинец сможет проехать 3000 км поездом бесплатно

Кроме того, Зеленский сообщил о подготовке специальной программы транспортной поддержки "УЗ-3000", которая позволит украинцам бесплатно путешествовать по железной дороге на расстояние до трех тысяч километров в пределах страны.

Отдельным направлением станет расширение медицинских инициатив. Министерство здравоохранения готовит запуск проекта бесплатных чекап для взрослого населения, который должен стартовать уже в январе 2026 года.

Президент поручил правительству завершить подготовку всех программ и предоставить детали зимнего пакета поддержки до 15 ноября, чтобы украинцы могли воспользоваться ими уже в декабре.

Напомним, прошлогодняя программа "Зимней поддержки" стала самой масштабной финансовой инициативой государства. За три месяца только в "Действии" более 12 миллионов украинцев подали заявки на получение 1000 гривен помощи.

Автор:
Татьяна Гойденко