Правительство завершило выплаты и подвело итоги программы "Зимова єПідтримка"

Правительство завершило выплату пособия по программе "Зимова єПідтримка", инициированной для поддержки граждан в зимний период. 703 миллиона гривен получили украинцы по заявкам, поданным в период с 13 по 28 февраля 2025 года.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает Министерство экономики.

Среди этих выплат – 124,5 тысяч пособий на детей. В общей сложности программой воспользовались 14,4 миллиона граждан.

Как отметила министерша экономики Юлия Свириденко, большинство полученных средств украинцы потратили на оплату коммунальных услуг.

Также средства использовали для покупки лекарства украинского производства, поддержки отечественного книгоиздания и благотворительных взносов на Вооруженные Силы Украины.

Использовать денежные средства можно до конца 2025 года. Граждане, подавшие заявку через "Укрпочту", получат выплаты до конца апреля.

На что можно потратить деньги

Средства можно использовать для оплаты:

Коммунальных услуг ;

Медицинские услуги и страхование ;

Образования и транспортных услуг ;

лекарств, лекарственных средств и медицинских изделий украинского производства ;

Книг и печатной продукции .

Также 1000 гривен можно потратить на благотворительность или задонатить ВСУ.

Декларирование выплат

В Минэкономики отмечают, что полученные денежные средства считаются доходом и подлежат декларированию в соответствии с действующим законодательством. Декларацию необходимо представить до 31 марта 2025 года.

Подробная информация о процедуре подачи декларации доступна на официальном сайте правительства.

Программа "Зимова єПідтримка" стала самой масштабной финансовой инициативой государства. За три месяца только в "Дії" более 12 миллионов украинцев подали заявки на получение 1000 гривен помощи.