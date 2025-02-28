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Почти 14,4 млн украинцев подали заявки по программе "Зимова єПідтримка"
Почти 14,4 млн граждан воспользовались программой "Зимова єПідтримка", являющейся рекордом для государственной программы.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Это рекордные показатели для государственной программы, которые продемонстрировали ее неотложность и важность для наших людей", — подчеркнул Шмыгаль.
Премьер напомнил, что 28 февраля – последний день, когда можно подать заявку на выплату 1000 грн в рамках программы. В то же время, полученные средства можно будет тратить до конца 2025 года.
Какие программы продолжат действовать
Несмотря на завершение зимнего периода, некоторые инициативы в рамках "Зимової єПідтримки" продолжат действовать:
- Ежемесячная доплата учителям – ее получают около 500 тысяч педагогов;
- Бесплатное питание для учащихся начальной школы – сейчас им обеспечено более 1 млн детей;
- Субсидии на оплату коммунальных услуг остаются в силе;
- Продолжается прием заявок на субсидии для ВПЛ на аренду жилья;
- Расширяется программа "Доступные лекарства" .
- Популярностью пользуется программа "еКнига" – уже поступило более 108 тысяч заявок.
Шмигаль также анонсировал новые программы поддержки украинских семей. По его словам, весной правительство планирует вводить дополнительные инициативы, которые помогут гражданам в условиях военного времени.
Напомним, проект "Зимової єПідтримки" разработан Министерством экономики с участием Минцифры и Минсоцполитики. Участниками проекта есть АО "Укрпочта", технический администратор информационной системы, физические лица, расчетный банк и уполномоченные банки.
На что можно потратить средства:
Помощь можно использовать для оплаты коммунальных услуг, медицинских услуг, образования, транспорта, мобильной связи, страхования, а также для приобретения книг, лекарств и медицинских изделий украинского производства. Кроме того, 1000 гривен можно передать на благотворительность или задонатить на нужды ВСУ.