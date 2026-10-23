Цены промышленных производителей снизились впервые за два месяца, но за год выросли на 38%

В сентябре 2026 года цены производителей промышленной продукции в Украине снизились на 2,8% по сравнению с августом. В то же время в годовом исчислении они остались на 38,4% выше, чем в сентябре 2025 года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Основным фактором месячного снижения стало удешевление продукции в сфере снабжения электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом.

В этом секторе цены в сентябре снизились на 6,8% по сравнению с августом.

При этом годовая промышленная инфляция продолжила ускоряться. В августе цены производителей были на 37,3% выше, чем годом ранее, тогда как в сентябре разница составляла 38,4%.

Месячная динамика, напротив, резко изменилась: после роста на 3% в июле и на 0,9% в августе в сентябре индекс снизился на 2,8%.

Наибольший скачок цен производителей в 2026 году был зафиксирован в феврале – тогда они выросли сразу на 22,3% в месяц.

Напомним, в августе промышленная инфляция составила 37,3% в годовом исчислении, а за месяц цены производителей повысились на 0,9%. Тогда одним из факторов роста было удорожание электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха на 1,2%.