В Украине замедлилась промышленная инфляция: что повлияло на цены в августе

В августе 2026 года в Украине зафиксирован очередной рост цен производителей промышленной продукции.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

По сравнению с предыдущим месяцем промышленная инфляция составила 0,9%, тогда как в годовом исчислении — к августу 2025 года — показатель достиг значительных 37,3%.

Основной причиной месячного ускорения цен стало удорожание продукции в секторах снабжения энергоресурсов.

В частности, в сфере поставок электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха цены за месяц выросли на 1,2%, что существенно повлияло на общий индекс промышленных цен.

Напомним, в январе-августе 2026 г. объем производства сельскохозяйственной продукции в Украине вырос на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, темпы роста резко замедлились: по итогам января-июля прирост составил 17,2%.