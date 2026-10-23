Проект на $350 млрд: группа SK построит в Корее сеть дата-центров для искусственного интеллекта

Новое подразделение южнокорейского конгломерата SK Group — компания SK Hyper — начало переговоры с международными технологическими гигантами и финансовыми инвесторами для финансирования масштабной программы строительства дата-центров совокупной мощностью 15 гигаватт до 2035 года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Как заявил главный исполнительный директор SK Hyper Чон Сок Гин, только первый этап проекта мощностью 5 ГВт потребует около 350 миллиардов долларов с учетом затрат на оборудование.

Компания рассчитывает привлечь первый раунд внешнего капитала в конце 2026 или начале 2027 года, после чего продолжит фандрейзинг в течение следующих трех-четырех лет.

Общие расходы планируется разделить между будущими клиентами-арендаторами и посторонними инвесторами. В то же время оператор SK Telecom инвестирует в предприятие 750 миллиардов вон ($567 млн) до 2030 года.

Амбициозный план обнародован в период турбулентности на рынках из-за опасений "пузырька ИИ", когда инвесторы все больше сомневаются, что будущие доходы от сервисов оправдают триллионные расходы на вычислительную инфраструктуру. В руководстве компании подчеркнули, что темпы инвестиций будут согласовываться с реальным рыночным спросом для контроля финансовых рисков.

Хаб для Азии и переговоры с правительством

SK Hyper, созданная в июле как подразделение SK Telecom Co., рассчитывает превратить Южную Корею в базовый региональный хаб для обучения и работы моделей ИИ, ориентируясь на рынки Японии и Тайваня. Относительно высокие тарифы на электроэнергию в стране будут компенсироваться благодаря интеграции полупроводниковых и энергетических решений конгломерата SK.

В настоящее время компания ведет переговоры с правительством Южной Кореи о выделении дополнительных участков и уже развивает площадку на 900 мегаватт в промышленном городе Ульсан рядом с ранее анонсированным объектом на 100 МВт для Amazon Web Services.

Также изучаются возможности сотрудничества с правительствами в Азии и Ближнем Востоке, предлагая вычислительные мощности вместе с ИИ-моделями единственным пакетом. SK Hyper может выйти на первые доходы уже в следующем году до планового ввода в эксплуатацию первых центров в 2029 году.

Напомним, ранее сообщалось, что главный пенсионный фонд Южной Кореи понес убытки в размере 137 миллиардов долларов из-за резкого обесценивания долей в местных компаниях, прежде всего в производителях микросхем Samsung Electronics и SK Hynix.