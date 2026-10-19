Убытки на $137 млрд: пенсионный фонд Кореи обрушился из-за падения акций Samsung и SK Hynix

Главный пенсионный фонд Южной Кореи (NPS) понес убытки в размере 182 триллиона вон (около 137 миллиардов долларов США) из-за резкого обесценивания долей в местных компаниях, прежде всего в производителях микросхем "Samsung Electronics" и "SK Hynix".

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным аналитической компании "FnGuide", расчетная стоимость пакетов акций размером от 5% в 287 публичных компаниях в портфеле фонда упала до 333,53 триллиона вон по состоянию на 15 октября 2026 года (в конце июня она составляла 515,93 триллиона вон).

Это стало первым квартальным спадом организации с четвертого квартала 2024 года и резким разворотом после первого полугодия, когда фонд зафиксировал доходность в 27,2% — лучший результат для этого периода по меньшей мере с 2022 года.

В общей сложности под управлением NPS на конец июня находилось 1 866 триллионов вон (около $1,35 трлн).

Основной удар по портфелю нанесло самое падение технологического сектора. Суммарно на два гиганта пришлось около 72% всех потерь фонда. Стоимость доли NPS в компании "SK Hynix" сократилась ориентировочно на 74,2 триллиона вон (при этом размер доли уменьшился с 7,5% до 7,32%), а пакет акций "Samsung Electronics" подешевел на 56,9 триллиона вон (доля фонда осталась неизменной).

Причины падения биржи и политическая критика

Резкий спад на южнокорейском рынке развернулся на фоне появления биржевых фондов (ETF) с кредитным плечом на отдельные акции, а также рост сомнений инвесторов по поводу устойчивости роста котировок, вызванного бумом искусственного интеллекта.

Ключевой индекс страны Kospi 22 июня достиг исторического максимума на закрытии торгов – 9 114,55 пункта, однако к 15 октября обвалился ориентировочно на 39%. Ситуацию для пенсионного фонда усложнило и то, что в мае руководство наоборот увеличило плановую долю инвестиций в корейские акции к концу года и сократило присутствие в иностранных активах.

Финансовые потери повлекли за собой политические дискуссии о роли пенсионного гиганта как стабилизатора рынка во время панических распродаж. Оппозиционная партия "Сила народа" раскритиковала менеджмент NPS за бездействие во время падения биржи, подчеркнув, что принятое в начале этого года решение приостановить ребалансировку портфеля лишило фонд возможности выкупать подешевевшие акции для поддержки рынка.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Samsung и SK Group построят четыре новых завода чипов для ИИ в рамках масштабной государственной стратегии правительства Южной Кореи, направленной на закрепление за страной статуса мирового технологического лидера.