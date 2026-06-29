Samsung и SK Group построят четыре новых завода чипов для ИИ

Правительство Южной Кореи представило масштабную государственную стратегию, которая должна закрепить за страной статус главного технологического лидера в мире. В рамках этой программы ведущие корпорации Samsung и SK Group построят четыре новых завода по производству микросхем.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

По словам министра промышленности Южной Кореи, Samsung и SK построят по два предприятия, общая стоимость которых оценивается в 800 триллионов вон.

В общей сложности за 10 лет общий объем новых инвестиций от технологических гигантов может достичь рекордных 2 000 триллионов вон. Главная цель государства – удвоить объемы производства оперативной памяти всего за пять лет, чтобы удовлетворить мировой дефицит вычислительных мощностей.

Инициатива охватывает не только полупроводники, но и строительство новых крупных дата-центров и развитие робототехники. На фоне этих новостей акции обеих компаний упали более чем на 5%, ведь инвесторы опасаются усиления конкуренции на рынке и отмечают, что подобные суммы уже начинают настигать гигантские бюджеты Китая и американской Microsoft.

Где планируют строительство

Президент страны Ли Чже Мен стремится разгрузить столицу и создать новые высокооплачиваемые рабочие места в других регионах:

Новые локации: по данным медиа, четыре или пять новых заводов появятся на юго-западе страны в районе Кванджа. Также Samsung планирует построить предприятия по упаковке чипов в провинции Южный Чхунчхон, а SK Hynix расширит выпуск флэш-памяти в Северном Чхунчхоне.

Политический подтекст: решение приняли на фоне падения рейтинга президента до самого низкого уровня за год из-за проблем в экономике и слабого курса национальной валюты. Оппозиция уже успела обвинить власти в попытках поднять экономику регионов ради голосов на предстоящих выборах.

Аналитики из Citigroup добавляют, что такая поддержка со стороны государства даст сильный толчок для всей цепочки поставок, особенно для производителей оборудования, производящих технику для создания микросхем.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung инвестирует рекордные $648 миллиардов в производство чипов и ИИ. Южнокорейская корпорация планирует потратить эти средства в течение десяти лет на модернизацию инфраструктуры, чтобы превратить мировой бум искусственного интеллекта в внутренний двигатель для экономики страны.