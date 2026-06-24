Главный конкурент Samsung выйдет на биржу США с рекордной суммой в 29 миллиардов долларов

Южнокорейский гигант по производству микросхем памяти SK Hynix планирует привлечь 45,45 триллиона вон (около 29,4 млрд долларов) из-за листинга своих акций на американской бирже. Это масштабное привлечение капитала призвано удовлетворить огромный мировой спрос на чипы искусственного интеллекта и расширить производственные мощности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Согласно официальному заявлению компании, начало торгов на американском рынке запланировано на 10 июля. По своим масштабам это соглашение может войти в пятерку крупнейших продаж акций за всю историю мирового финансового рынка, оказавшись в одном ряду с историческим размещением саудовской компании Saudi Aramco в 2019 году.

Вырученные средства компания направит на строительство новых заводов, а также на закупку сверхсовременного оборудования для производства микросхем.

Борьба за лидерство на рынке искусственного интеллекта

Выход на рынок США откроет для производителя доступ к огромному пулу новых глобальных инвесторов и поможет поднять рыночную оценку компании до уровня американских конкурентов. На фоне этих новостей акции компании в Сеуле продемонстрировали стремительный рост, а общее подорожание с начала года составило почти 300%.

В настоящее время компания контролирует около 57% мирового рынка высокополосной памяти, которая критически важна для работы ИИ-технологий, из-за чего дефицит таких чипов на рынке, по оценкам аналитиков, продлится еще несколько лет.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung больше не самая дорогая компания Южной Кореи. Компания SK Hynix благодаря раннему старту в гонке ИИ-технологий и высокому спросу на ее микросхемы смогла обойти Samsung Electronics по рыночной капитализации, что стало историческим поворотом для производителя, два десятилетия назад едва не обанкротившегося из-за долгов.