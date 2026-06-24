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ЕС еще на год продлит экономические санкции против России

евросоюз, беженцы
ЕС еще на год продлит экономические санкции против России / Pixabay

Главы представительств государств-членов ЕС в Брюсселе планируют продлить секторальные экономические санкции против России еще на 12 месяцев.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укринформ".

По словам европейского чиновника, осведомленного о ходе обсуждений, политическое решение о годовом продлении санкций было принято лидерами ЕС во время саммита 18 июня.

Теперь государства-члены должны формально утвердить его через письменную процедуру на уровне Совета ЕС.

Завершение письменной процедуры запланировано на 11:00 по брюссельскому времени 26 июня. Если все страны-члены согласуют документ, решение о продлении секторальных экономических ограничений против РФ вступит в силу уже в четверг.

Речь идет о пакете экономических санкций, введенных Евросоюзом в ответ на российскую агрессию против Украины. Ограничения обхватывают денежный, энергетический, транспортный и остальные сектора русской экономики.

Санкции ЕС против России - что известно

Европейский Союз продолжает наращивать санкционное давление на Россию.

9 июня Еврокомиссия представила государствам-членам ЕС  проект 21-го пакета санкций.

Совет ЕС 15 июня принял новые   санкции против России, прибавив в списки 34 физических и 47 юридических лиц. Ограничения ориентированы на военно-промышленный комплекс, пропагандистов, также нефтяной теневой флот.

Автор:
Татьяна Гойденко