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Великобритания наложила рекордный штраф за нарушение санкций против России: как действовала схема

штраф
Британия наложила самый большой штраф на компанию за нарушение санкций против РФ

Великобритания оштрафовала подразделение компании Sabre Corp., предоставлявшей российской авиакомпании Ural Airlines доступ к своей глобальной системе бронирования и продажи авиабилетов, на рекордные $1,3 млн за нарушение санкций против России.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg .

Это самый большой штраф, наложенный с момента введения санкций после вторжения России в Украину в 2022 году.

Британская дочерняя компания Sabre, предоставляющая услуги по продаже билетов для авиакомпаний, в течение семи месяцев предоставляла российскому авиаперевозчику "Уральские авиалинии" доступ к своей глобальной системе распределения (GDS) после того, как в 2022 году против компании из РФ были введены санкции.

После того, как платежи на ее британский банковский счет были заблокированы из-за санкций, компания искала альтернативные способы получения платежей от российской авиакомпании. Sabre попросила "Уральские авиалинии" прислать пробный платеж на банковский счет за пределами Великобритании с намерением в будущем производить расчеты именно таким образом. Такие действия сочли уклонением от санкций.

"Компания добровольно сообщила об этом случае и полностью сотрудничала с регулятором. Мы серьезно относимся к своим юридическим и этическим обязательствам", - заявили в Sabre.

В управлении санкций отметили, что штраф подчеркивает все более жесткое применение Великобританией режима ограничений в отношении России и дает четкий урок соблюдения требований.

Ранее Великобритания объявила о новых санкциях против России, в частности, "теневого флота", а также финансовых структур, используемых для обхода ограничений и вооружения российской армии.

Автор:
Светлана Манько