Великобритания вводит новые санкции против России

Великобритания объявила о новых санкциях против России, в частности "теневого флота", а также финансовых структур, используемых для обхода ограничений и вооружения российской армии. Впервые санкции коснутся ряда судов, перевозящих российский сжиженный подсанкционный природный газ (СПГ).

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в заявлении британского правительства.

Там отмечают, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступит с соответствующим заявлением на саммите G7 в Эвиане во Франции, чтобы "Украина могла продолжать бороться столько, сколько потребуется".

Новый пакет ограничений будет направлен против незаконного "теневого флота" России после того, как британские силы в выходные впервые перехватили танкер с запрещенным грузом нефти. Также санкции затронут финансовые сети, которые используются для обхода международных ограничений и обеспечения российской армии.

Кроме того, пакет предусматривает санкции в отношении нескольких судов, перевозящих российский сжиженный природный газ (СПГ). В результате, по данным британского правительства, количество таких судов-перевозчиков СПГ, находящихся под санкциями Великобритании, увеличится до более чем 600.

Правительство Великобритании 26 мая объявило о внедрении нового пакета санкций, который направлен против криптовалютных обменников и финансовых сетей, используемых Россией во избежание действующих ограничений и финансирования войны против Украины. Новые меры вступают в силу немедленно.