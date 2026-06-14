Великобритания впервые перехватила танкер российского "теневого флота"

Вооруженные силы Великобритании перехватили нефтяной танкер российского "теневого флота" SMYRTOS, пытавшегося пройти через Ла-Манш. Это первая операция, которой руководили британские силы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

"Эта успешная операция наносит еще один удар России и напоминает тем, кто подпитывает войну Путина в Украине, что мы не позволим им скрываться", - отметил премьер.

Он поблагодарил Вооруженные силы Великобритании, которые "защищают безопасность этой страны 24 часа в сутки, 365 дней в году".

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что операция длилась 6 часов. Ее совершили военные Королевской морской пехоты и работники Национального агентства по борьбе с преступностью. Кроме того, поддержку с воздуха оказывали самолеты Maritime Air Group (Chinooks, Merlin Mk4 и Wildcat), самолет RAF P-8, а также фригаты HMS SUTHERLAND и HMS LEDBURY.

SMYRTOS могут переместиться на якорную стоянку у южного британского побережья. Его будут контролировать из-за опасений по безопасности и экологического влияния нефтяных танкеров

В последние несколько лет европейские страны активизировали задержание судов, перевозящих сырье из России и используемых для обхода санкций. 31 мая в Атлантическом океане военно-морскими силами Франции и Великобритании было задержано судно Tagor. По данным французских властей, судно вышло из Мурманска и использовало флаг Камеруна. Франция заявила, что танкер мог перевозить российскую или иранскую нефть в обход санкций.

С марта 2026 года под арестом в шведском Треллеборге находится сухогруз Caffa, которое шведский суд постановил передать украинским властям. Украинские власти утверждают, что летом 2025 года судно использовалось для вывоза зерна из Севастополя в сирийский порт Тартус и уходило под ложным флагом.

Что такое "теневой флот"

Это сеть танкеров, которые Россия использует для экспорта нефти в обход санкций, эмбарго и установленного ценового потолка ($60 за баррель). Фактически речь идет о "флот-призраке", позволяющем продавать сырье покупателям, готовым игнорировать ограничения.

Такие суда часто нарушают международные морские нормы: скрывают информацию о владельцах, перегружают нефть в открытом море и избегают контроля.

Точное количество судов неизвестно, однако по оценкам, речь идет о более чем 1500 танкерах. Среди них около 340 – ключевые, а примерно 65 формируют ядро системы. Более 600 судов уже находятся под санкциями.