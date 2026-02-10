Що відбувається з "тіньовим флотом" РФ і скільки втрачає Кремль: інтерв'ю з уповноваженим Зеленського по санкцям Власюком

Російський “тіньовий флот” залишається ключовим інструментом обходу нафтових санкцій, однак дедалі частіше стикається із затриманнями суден, санкціями проти капітанів та зростанням витрат. Чи вдається Заходу реально тиснути на нафтові доходи Кремля, чому танкери досі не блокують масово та які нові обмеження готуються — в інтерв’ю Delo.ua розповів уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Що зараз відбувається з російським тіньовим флотом? Скільки кораблів вони втратили за січень через арешти?

— А що вони втратили? Корабель, який арештували французи, відпущено. Загалом нашим партнерам та союзникам сильно бракує дипломатичного і правового інструментарію, щоб повноцінно зупиняти й надовго арештовувати кораблі. Тому вони потримали корабель декілька днів та відпустили.

Якщо стосовно капітана триватиме кримінальне провадження, він постане перед судом. Так само, як і з попереднім танкером, який французи затримували. Тому ситуація доволі далека від того, щоб партнери почали регулярно й повноцінно фізично зупиняти судна танкерного флоту. Але ми дуже хочемо, щоб вони це почали робити, і разом із ними над цим працюємо.

Тобто ці новини про затримання суден, починаючи з російського судна в Карибському морі, закінчилися практично нічим?

— Не зовсім так. По-перше, це все одно дуже сильний сигнал для судновласників. Сам факт того, що ваше судно в будь-який момент може бути затримане, суттєво відбиває бажання працювати та підвищує вартість експлуатації таких суден. По-друге, затримка судна на декілька тижнів — це теж збитки.

До капітанів тіньового флоту також починають виникати юридичні питання, і це змушує їх замислитися над наслідками роботи на росіян. Україна наклала санкції на понад 200 капітанів "тіньового флоту", на двох наклала санкції Велика Британія і ще на двох — ЄС. Ми вважаємо, що саме капітани таких танкерів, як GRINCH, мають потрапити в наступні санкційні списки. Тоді вони двічі подумають, перш ніж працювати на Росію.

Тож не можна говорити, що все закінчилося нічим, так само, як не можна казати, що зупинка суден стала якоюсь повноцінною регулярною практикою.

Що на практиці означає для капітана потрапити в санкційні списки?

— Це означає заборону на в’їзд та блокування рахунків на території відповідної юрисдикції, а також труднощі з рахунками в банках поза цією юрисдикцією. По суті, важко буде найнятися на корабель, який перебуває хоча б у будь-яких юридичних відносинах (обслуговування, ремонт, страхування) з країнами, що наклали санкції. Тому наслідків багато, і ніхто не захоче наймати такого капітана до себе на судно.

Останнім часом росіяни почали перереєстровувати судна під свій прапор. І таким самим чином вони можуть призначати капітанами своїх громадян. Це допоможе їм нівелювати вплив санкцій?

— Це погано, тому що в багатьох наших партнерів чомусь досі є страх перед російським прапором. На нашу думку, абсолютно невмотивований, але дійсно фактор російського прапора створює більший виклик для тих, хто бажає відповідно судно зупинити. Американці цього не побоялися, і, власне, нічого не сталося з боку росіян. Але все одно добре, що багато таких країн, як Панама, Барбадос, Антігуа та інші, починають більш прискіпливо дивитися, кому вони дають реєстрацію під своїм прапором. Тож витискання "тіньового флоту" в єдину юрисдикцію Росії — це теж добре.

Стосовно російських громадян-капітанів — тут теж усе не так просто. Їх немає в такій кількості, щоб вистачило на всі судна.

Є дані, які говорять, що у січні експорт російської нафти з портів Балтійського моря зріс до рекордних показників — 12,7 млн тонн. Чи корелює це з вашими даними?

— Ми поки не верифікували цю цифру, але точно бачимо зниження ціни. Це в будь-якому разі добре, хоча воно й не таке суттєве, як рапортують деякі агенції, але відчутне. Бачимо обвал нафтогазових доходів.

З приводу обсягів скажу наступне. Чи бачимо ми обсяги надходження до Індії? Так. Чи зменшилися обсяги експорту нафти загалом? Не факт. Що відбувається: вони дійсно стараються експортувати максимальні обсяги нафти. Для них це принципово, бо це їхнє єдине джерело латання бюджету. І вони вказують багато вантажів без місця призначення або з транзитним місцем призначення. Що їм це дає? Вони в перспективі можуть доставити нафту до Індії, щоб індійці умовно не порушили санкції ЄС та США. Ми це бачимо, і вже є деякі рішення, які будуть реалізовані у 20-му санкційному пакеті.

Тут насправді нічого нового. Звісно, коли ми запроваджуємо певний етап санкцій, росіяни адаптуються, і ми запроваджуємо новий етап санкцій. Це така поетапна робота з усіх боків. Поки що я не можу підтвердити, що зросли обсяги сумарно, хоча цього не виключаю.

Коли в ЄС запровадили перші санкції, ми спостерігали схеми, коли нафту перевантажували з танкера на танкер. Чи залишається це зараз?

— Так, вони досі перевантажують нафту в морі. Але якщо ваш початковий продавець — підсанкційна структура, то перевантаження не допоможе. Якщо оформити документи на іншого постачальника нафти, то поки немає механізму перевірки хімічного складу нафти і визначення конкретного постачальника. Я думаю, що його варто розробити. Це було б в інтересах прозорості нафтового ринку.

Дуже важливо, щоб фізична протидія російським танкерам на виході з Балтики відбувалася інтенсивніше та регулярніше, оскільки це дозволить суттєво знизити обсяги експорту.

Наскільки знизилися доходи російського бюджету через нафтові санкції?

— Нафтогазові доходи бюджету РФ у 2025 році впали приблизно на 24% порівняно з позаминулом роком. А у січні 2026 року падіння стало ще різкішим: нафтогазові доходи скоротилися більш ніж на 50% порівняно з груднем (до ~393 млрд рублів). У результаті дефіцит бюджету за один лише січень склав 1,7 трлн рублів — майже 50% від річного плану.

Чи може це обмежити здатність Кремля вести агресивну війну в Україні?

— Ми вважаємо, що це вже суттєво впливає. За попередній рік Росія заробила на 24% менше від експорту нафти. В бюджеті на 2026 рік її ціна закладена на рівні $59 за барель, тоді як за прогнозами провідних міжнародних агентств Urals перебуватиме на рівні $45 за барель. Навіть за умови виконання планів експорту нафти з РФ (240 млн тонн), недоотримання Росією валютної виручки становитиме 25 млрд дол. США.

Наслідки цих прорахунків призвели до зриву планів зі збору митних платежів. Зокрема, у минулому році Федеральна митна служба РФ поповнила російську казну на $17 млрд менше (-20%), ніж у 2024 році. Слід зазначити, що у 2022–2025 роках сальдо зовнішньої торгівлі РФ зменшилося майже втричі (з 337 до 125 млрд. дол. США).

Незважаючи на гостру необхідність скорочення видатків, у 2026 році москва планує їх збільшення на 16 млрд дол. США. А загалом, у 2023-2026 роках видаткова частина бюджету РФ на 2023-2026 зросте на 36%.

Вони потребують більше грошей на ВПК і ведення війни. Тому будь-яке зниження надходжень автоматично означає зменшення видатків на війну.

Чи може це змусити верхівку Кремля до компромісів у перемовинах?

— Я підозрюю, що на верхівку Кремля вплине тільки смерть або деменція. Але загалом я дуже сподіваюся, що там з’являться більш-менш адекватні голоси, які змусять вождя реагувати на структурні системні проблеми російської економіки.

За підсумками попереднього року ми бачимо перелом: у всіх галузях російської економіки відбувається стагнація. У них почалася системна криза в банківській та будівельній сферах. Офіційні дані Мінфіну РФ говорять про зростання на 1%. Зрозуміло, що це перебільшення, а насправді в них скорочення ВВП.

Тож перелом уже стався. Інше питання — наскільки це вплине на спроможність воювати та чи наблизить умовне повстання еліт. Я впевнений, що російські менеджери та олігархи не дурні та розуміють, що відбувається.

Які ще, на вашу думку, необхідні санкції для посилення тиску на Кремль?

— По-перше — повна заборона послуг для морських перевезень "тіньового флоту".

По-друге — тиск на інфраструктуру тіньового флоту, тобто посилення впливу на капітанів, операторів та інших учасників ринку.

По-третє — фінансовий сектор: їхні криптовалютні біржі Garantex та A7 продовжують працювати, а їхнє блокування стане великим викликом для фінансової системи РФ.

Ну і посилення санкцій проти російських олігархів.