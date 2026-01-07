США захопили ще один танкер тіньового флоту в Карибському морі: що відомо

7 січня США затримали моторний танкер M/T Sophia, що перебував під санкціями та здійснював незаконну діяльність у Карибському морі.

Як пише Delo.ua, про це інформує Південне командування Збройних сил США.

Зазначається, що сьогодні, 7 січня, вранці під час передсвітанкової операції США затримали моторний танкер M/T Sophia, що не має громадянства і перебуває під санкціями. Судно діяло незаконно у міжнародних водах Карибського моря.

Берегова охорона США супроводжує танкер до країни для остаточної утилізації. Операція проводилась у рамках "Південного списку", що є частиною зусиль Міністерства війни щодо припинення незаконної діяльності у Західній півкулі.

Про затримання танкера Bella-1

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати після понад двотижневого переслідування в Атлантичному океані захопили нафтовий танкер Bella-1, який на момент операції ходив під російським прапором і був пов’язаний з Венесуелою. Згодом судно перейменували на Marinera.

За даними Reuters, танкер тривалий час уникав контролю американських суден, прослизнув крізь морську "блокаду" США та відмовлявся допустити на борт Берегову охорону. Операцію із захоплення провели американські військові спільно з Береговою охороною поблизу Ісландії, попри присутність у районі російських військових кораблів, зокрема підводного човна.

Marinera став черговим судном, перехопленим у межах кампанії тиску США на Венесуелу та її нафтові поставки. За оцінками посадовців, цей інцидент може загострити напруженість у відносинах між Вашингтоном і Москвою, оскільки йдеться про одне з небагатьох затримань судна під російським прапором за останній час.