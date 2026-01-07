Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,56

+0,14

EUR

49,80

+0,29

Наличный курс:

USD

43,10

42,91

EUR

50,48

50,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

США захватили еще один танкер теневого флота в Карибском море: что известно

танкер, море
США захватили M/T Sophia / Википедия

7 января США задержали находившийся под санкциями моторный танкер M/T Sophia и осуществлявший незаконную деятельность в Карибском море.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Южное командование Вооруженных сил США.

Отмечается, что сегодня, 7 января, утром во время предрассветной операции США был задержан не имеющий гражданства моторный танкер M/T Sophia, находящийся под санкциями. Судно действовало незаконно в международных водах Карибского моря.

Береговая охрана США сопровождает танкер в страну для окончательной утилизации. Операция проводилась в рамках "Южного списка", являющегося частью усилий Министерства войны по прекращению незаконной деятельности в Западном полушарии.

О задержании танкера Bella-1

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты после более чем двухнедельного преследования в Атлантическом океане захватили нефтяной танкер Bella-1, который на момент операции ходил под российским флагом и был связан с Венесуэлой. Впоследствии судно переименовали в Marinera.

По данным Reuters, танкер долго избегал контроля американских судов, проскользнул сквозь морскую "блокаду" США и отказывался допустить на борт Береговую охрану. Операцию по захвату провели американские военные совместно с Береговой охраной вблизи Исландии, несмотря на присутствие в районе российских военных кораблей, в том числе подводной лодки.

Marinera стал очередным судном, перехваченным в рамках кампании по давлению США на Венесуэлу и ее нефтяные поставки. По оценкам чиновников, этот инцидент может обострить напряженность в отношениях между Вашингтоном и Москвой, поскольку речь идет об одном из немногих задержаний судна под российским флагом за последнее время.

Автор:
Ольга Опенько