США захватили еще один танкер теневого флота в Карибском море: что известно

7 января США задержали находившийся под санкциями моторный танкер M/T Sophia и осуществлявший незаконную деятельность в Карибском море.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Южное командование Вооруженных сил США.

Отмечается, что сегодня, 7 января, утром во время предрассветной операции США был задержан не имеющий гражданства моторный танкер M/T Sophia, находящийся под санкциями. Судно действовало незаконно в международных водах Карибского моря.

Береговая охрана США сопровождает танкер в страну для окончательной утилизации. Операция проводилась в рамках "Южного списка", являющегося частью усилий Министерства войны по прекращению незаконной деятельности в Западном полушарии.

О задержании танкера Bella-1

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты после более чем двухнедельного преследования в Атлантическом океане захватили нефтяной танкер Bella-1, который на момент операции ходил под российским флагом и был связан с Венесуэлой. Впоследствии судно переименовали в Marinera.

По данным Reuters, танкер долго избегал контроля американских судов, проскользнул сквозь морскую "блокаду" США и отказывался допустить на борт Береговую охрану. Операцию по захвату провели американские военные совместно с Береговой охраной вблизи Исландии, несмотря на присутствие в районе российских военных кораблей, в том числе подводной лодки.

Marinera стал очередным судном, перехваченным в рамках кампании по давлению США на Венесуэлу и ее нефтяные поставки. По оценкам чиновников, этот инцидент может обострить напряженность в отношениях между Вашингтоном и Москвой, поскольку речь идет об одном из немногих задержаний судна под российским флагом за последнее время.