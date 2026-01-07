США захватили нефтяной танкер Bella-1 под российским флагом, связанный с Венесуэлой - Reuters

Соединенные Штаты захватили нефтяной танкер под российским флагом, связанный с Венесуэлой, после двухнедельного преследования Атлантикой.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters со ссылкой на собственные источники.

Российский танкер под санкциями захвачен США

Отмечается, что нефтяной танкер Marinera, связанный с Венесуэлой, долгое время уклонялся от контроля американских судов. Танкер ранее был известен как Bella-1 и сначала проскользнул через морскую "блокаду" США и отклонил попытки Береговой охраны подняться на борт.

Операцию проводили американские военные и Береговая охрана, несмотря на присутствие российских военных судов, включая подлодку, вблизи места инцидента у Исландии. Это, по данным должностных лиц, вероятно, первый случай за последнее время, когда США пытались захватить судно под российским флагом.

Танкер Marinera стал последним из серии судов, ставших мишенью Береговой охраны США в рамках кампании давления на Венесуэлу. Ранее американские силовики также перехватывали другие танкеры, связанные с этой страной, в водах Латинской Америки, продолжая морскую блокаду санкционных судов.

Увлечение может усилить напряженность в отношениях между США и Россией, ведь танкер находился под российским флагом и находился под наблюдением российских военных.

Российские СМИ также сообщают, что на борт танкера "Маринера" (бывший Bella-1), связанного с Венесуэлой и идущего под российским флагом, пытаются высадиться американские военные во время операции по его захвату. США проводят операцию по захвату этого судна после многонедельного преследования Атлантическим океаном.

Цена вопроса на $100 млн

Согласно приложению для отслеживания судоходства vesselfinder.com задержано судно класса VLCC из Summer с тоннажностью 318 518 т.

Оно теоретически может взять в грубом пересчете по типичной густоте сырой нефти примерно 0,85 т/м³ около 2,36 млн баррелей как "верхний предел".

На практике для такого класса судна обычно говорят о примерно 2,0–2,2 млн баррелей полезного груза.

Тогда стоимость груза:

2,0 млн баррелей – $120 млн,

2,2 млн баррелей – $132 млн;

2,36 млн баррелей (верхняя оценка) – $142 млн.

Что предшествовало

Эти события произошли спустя всего несколько дней после того, как американские спецподразделения совершили утренний рейд в Каракасе в субботу, целью которого было захват президента Николаса Мадуро и его доставку в США для судебного преследования по обвинениям, связанным с возможным незаконным оборотом наркотиков.

Высокопоставленные чиновники Венесуэлы назвали эти действия похищением и обвинили США в попытке присвоить огромные запасы нефти страны, которые оценивают как одни из крупнейших в мире. В свою очередь, Дональд Трамп и американские чиновники обвинили Венесуэлу в краже американской нефти, имея в виду многолетнюю национализацию энергетического сектора страны за последние полвека.

Напомним, в конце декабря танкер Bella 1 пытался обозначить себя русским флагом, очевидно, чтобы заручиться защитой Москвы. На следующий день его официально переименовали в Marinera и зарегистрировали под российским флагом.

По данным экспертов, Россия озабочена тем, что США захватывают танкеры с ее нефтью, которая поддерживает экономику страны, и потому позволила судну пройти регистрацию без инспекций и формальностей.