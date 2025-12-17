Трамп приказал блокировать подсанкционные танкеры Венесуэлы: как отреагировали цены на нефть

Президент США Дональд Трамп приказал блокировать все находящиеся под санкциями нефтяные танкеры и заходят в Венесуэлу или выходят из ее портов. Решение стало очередным шагом Вашингтона по усилению давления на режим Николаса Мадуро и нацелено на ключевой источник доходов страны – экспорт нефти.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении Reuters.

США усиливают давление на Мадуро

Пока неясно, каким образом президент США Дональд Трамп намерен реализовать блокировку подсанкционных судов и привлечь ли для этого Береговую охрану, как это уже происходило на прошлой неделе. В то же время американская администрация усилила военное присутствие в регионе, опрокинув туда тысячи военнослужащих и около десятка боевых кораблей, в том числе авианосец.

Трамп объяснил свое решение в сообщении на платформе Truth Social. По его словам, венесуэльский режим был признан "иностранной террористической организацией" из-за "кража американских активов, а также по многим другим причинам, включая терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми". "Поэтому сегодня я предписываю полную и завершенную блокаду всех санкционированных нефтяных танкеров, входящих в Венесуэлу и выходящих из нее", - написал он.

В ответ правительство Венесуэлы заявило, что категорически отвергает заявление Трампа, назвав его "гротескной угрозой".

Юридические вопросы

Объявленная Дональдом Трампом блокада нефтяных танкеров создает серьезные юридические риски как в рамках американского законодательства, так и с точки зрения международного права. Об этом заявила эксперт по международному праву юридической школы Калифорнийского университета в Беркли Елена Чачко. По ее словам, хотя блокады традиционно считаются инструментом войны, их применение возможно только в строгих условиях.

Критически оценили инициативу и в Конгрессе США. Конгрессмен-демократ Хоакин Кастро назвал блокаду актом войны, не санкционированным законодателями и не имеющего поддержки американского общества.

Фактически, ограничения уже начали действовать после того, как США на прошлой неделе захватили подсанкционный танкер у побережья Венесуэлы. После этого суда с миллионами баррелей нефти остались в венесуэльских водах, избегая риска задержания. Экспорт сырой нефти из страны резко сократился, а ситуацию усугубила кибератака, которая вывела из строя административные системы государственной компании PDVSA.

В то же время, не все суда, перевозящие венесуэльскую нефть, находятся под санкциями. Часть поставок, в частности, компании Chevron, осуществляется на разрешенных судах. Крупнейшим покупателем венесуэльской нефти остается Китай, на который приходится около 4% его нефтяного импорта.

Аналитики отмечают, что в настоящее время мировой рынок нефти остается хорошо обеспеченным. Однако в случае длительного эмбарго потеря до миллиона баррелей в сутки может спровоцировать рост цен. Бывший дипломат Госдепартамента США по энергетике Дэвид Голдвин прогнозирует, что при отсутствии компенсации со стороны ОПЕК цены могут вырасти на 5–8 долларов за баррель, а Венесуэла столкнется с новой волной инфляции и миграции.

По данным TankerTrackers.com, по состоянию на прошлую неделю более 30 из около 80 танкеров в венесуэльских водах или вблизи них находились под санкциями США.

Как отреагировали цены на нефть?

В то же время фьючерсы на нефть в США выросли более чем на 1% после заявления президента США Дональда Трампа о введении "полной и окончательной" блокады всех входящих в Венесуэлу подсанкционных нефтяных танкеров и выходящих из ее портов. Это решение усилило геополитическую напряженность на рынке на фоне сохранения беспокойства по поводу глобального спроса.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 87 центов, или 1,5% - до 59,79 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate выросла в цене на 85 центов, или 1,5%, до 56,12 доллара за баррель.

Участники нефтяного рынка увязывают рост котировок с ожиданиями возможного сокращения венесуэльского экспорта. В то же время трейдеры отмечают, что рынок остается осторожным, поскольку до сих пор непонятно, как именно США будут реализовывать блокаду и будет ли она распространяться на формально не подпадающие под санкции суда.

Влияние мировых цен на рынок Украины

Мировые цены на нефть остаются на низком уровне, а цены на дизельное топливо в Украине. снижаются после резкого удорожания в ноябре. В то же время, сети автозаправочных станций не спешат пересматривать розничные цены на бензин и дизель, ожидая введения новых акцизов с 1 января.

Кроме того, в начале зимы на рынке автогаза возник дефицит, что повлекло за собой стремительный рост цен на сжиженный газ на всех АЗС.