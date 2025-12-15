Нефть подорожала из-за рисков перебоев со снабжением

Цены на нефть выросли на фоне опасений по поводу возможных перебоев со снабжением, связанных с эскалацией напряженности между США и Венесуэлой. Геополитические риски перевесили обеспокоенность инвесторов относительно излишка предложения и влияния потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Какие цены на нефть?

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 30 центов, или 0,49%, до 61,42 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate выросла в цене на 28 центов (0,49%) и торговалась на уровне 57,72 доллара за баррель.

В то же время, оба нефтяных контракта по итогам предыдущей недели потеряли более 4% стоимости на фоне ожиданий профицита на рынке в 2026 году.

О нефтяном рынке

Мировые нефтяные рынки остаются под влиянием противоречивых геополитических сигналов и ожиданий баланса спроса и предложения. Как отметил старший экономист Исследовательского института NLI Цуйоши Уэно, переговоры между Россией и Украиной колеблются между осторожным оптимизмом и неопределенностью, в то время как обострение напряженности между США и Венесуэлой усугубляет риски перебоев со снабжением нефти.

В то же время, по его словам, у рынка нет четкого ценового направления, а опасения относительно избыточного предложения остаются доминирующим фактором. Если геополитическая ситуация не обострится, цена на американскую нефть WTI может опуститься ниже 55 долларов за баррель в начале следующего года.

Экспорт нефти из Венесуэлы резко сократился после того, как США в начале прошлой недели задержали танкер и ввели новые санкции против судоходных компаний и судов, сотрудничающих с венесуэльским нефтяным сектором. По данным Reuters, Вашингтон планирует активизировать перехват судов с венесуэльской нефтью, что усиливает давление на президента Николаса Мадуро. Рынок внимательно следит за развитием событий и их возможным влиянием на глобальные поставки.

Несмотря на это, ожидания профицита продолжают давить на котировки. В JPMorgan Commodities Research сообщили, что избыток нефти на мировом рынке будет расти в 2025-2027 годах, поскольку предложение, по прогнозам, будет увеличиваться в три раза быстрее спроса до 2026 года.

Дополнительное внимание инвесторов привлекают события вокруг войны в Украине. Президент Владимир Зеленский во время многочасовых переговоров с представителями США в Берлине заявил о готовности отказаться от стремления к вступлению в НАТО. Американский посол Стив Виткофф сообщил о "значительном прогрессе" в переговорах, которые должны продолжиться.

Между тем, украинские военные сообщили об атаке на крупный российский нефтеперерабатывающий завод в Ярославле, который, по данным отраслевых источников, приостановил работу. По оценкам Reuters, доходы России от нефти и газа в декабре могут сократиться почти вдвое в годовом исчислении – до 410 млрд рублей – из-за падения мировых цен на нефть и укрепления рубля. В то же время потенциальное мирное соглашение в будущем может привести к увеличению поставок российской нефти на мировой рынок.

Со стороны США предложение также претерпевает изменения: по данным Baker Hughes, американские энергетические компании во второй раз за три недели сократили количество действующих нефтяных и газовых буровых установок, что частично сдерживает давление избыточного предложения.

Влияние мировых цен на рынок Украины

Мировые цены на нефть остаются на низком уровне, а оптовые цены на дизельное топливо в Украине снижаются после резкого удорожания в ноябре. В то же время, сети автозаправочных станций не спешат пересматривать розничные цены на бензин и дизель, ожидая введения новых акцизов с 1 января.

Кроме того, в начале зимы на рынке автогаза возник дефицит, что повлекло за собой стремительный рост цен на сжиженный газ на всех АЗС.