Нафта подорожчала через ризики перебоїв із постачанням

Ціни на нафту зросли на тлі побоювань щодо можливих перебоїв із постачанням, пов’язаних з ескалацією напруженості між США та Венесуелою. Геополітичні ризики переважили занепокоєння інвесторів щодо надлишку пропозиції та впливу потенційної мирної угоди між Росією й Україною.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Які ціни на нафту?

Ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 30 центів, або 0,49%, до 61,42 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate зросла в ціні на 28 центів (0,49%) і торгувалася на рівні 57,72 долара за барель.

Водночас обидва нафтові контракти за підсумками попереднього тижня втратили понад 4% вартості на тлі очікувань профіциту на ринку у 2026 році.

Про нафтовий ринок

Світові нафтові ринки залишаються під впливом суперечливих геополітичних сигналів і очікувань щодо балансу попиту та пропозиції. Як зазначив старший економіст Дослідницького інституту NLI Цуйоші Уено, переговори між Росією та Україною коливаються між обережним оптимізмом і невизначеністю, тоді як загострення напруженості між США та Венесуелою посилює ризики перебоїв із постачанням нафти.

Водночас, за його словами, ринок не має чіткого цінового напрямку, а побоювання щодо надлишкової пропозиції залишаються домінуючим фактором. Якщо геополітична ситуація не загостриться, ціна на американську нафту WTI може опуститися нижче 55 доларів за барель на початку наступного року.

Експорт нафти з Венесуели різко скоротився після того, як США на початку минулого тижня затримали танкер і запровадили нові санкції проти судноплавних компаній та суден, які співпрацюють із венесуельським нафтовим сектором. За даними Reuters, Вашингтон планує активізувати перехоплення суден із венесуельською нафтою, що посилює тиск на президента Ніколаса Мадуро. Ринок уважно стежить за розвитком подій і їхнім можливим впливом на глобальне постачання.

Попри це, очікування профіциту продовжують тиснути на котирування. У JPMorgan Commodities Research повідомили, що надлишок нафти на світовому ринку зростатиме у 2025–2027 роках, оскільки пропозиція, за прогнозами, збільшуватиметься утричі швидше, ніж попит до 2026 року.

Додаткову увагу інвесторів привертають події навколо війни в Україні. Президент Володимир Зеленський під час багатогодинних переговорів з представниками США в Берліні заявив про готовність відмовитися від прагнення вступу до НАТО. Американський посол Стів Віткофф повідомив про "значний прогрес" у переговорах, які мають продовжитися.

Тим часом українські військові повідомили про атаку на великий російський нафтопереробний завод у Ярославлі, який, за даними галузевих джерел, призупинив роботу. За оцінками Reuters, доходи Росії від нафти й газу в грудні можуть скоротитися майже вдвічі в річному вимірі — до 410 млрд рублів — через падіння світових цін на нафту та зміцнення рубля. Водночас потенційна мирна угода в майбутньому може призвести до збільшення постачання російської нафти на світовий ринок.

З боку США пропозиція також зазнає змін: за даними Baker Hughes, американські енергетичні компанії вдруге за три тижні скоротили кількість діючих нафтових і газових бурових установок, що частково стримує тиск надлишкової пропозиції.

Вплив світових цін на ринок України

Світові ціни на нафту залишаються на низькому рівні, а гуртові ціни на дизельне пальне в Україні знижуються після різкого подорожчання у листопаді. Водночас мережі автозаправних станцій не поспішають переглядати роздрібні ціни на бензин і дизель, очікуючи запровадження нових акцизів з 1 січня.

Крім того, на початку зими на ринку автогазу виник дефіцит, що спричинило стрімке зростання цін на скраплений газ на всіх АЗС.