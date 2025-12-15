Нафта у світі дешевшає через новини про мирні перемовини: якими будуть ціни на українських АЗС

Ціни на нафту залишаються низькими, а дизельне пальне в гурті дешевшає після стрімкого здорожчання у листопаді. Але мережі АЗС не поспішають знижувати ціни на бензин та дизель в очікуванні нових акцизів з 1 січня. До того ж у перший місяць зими ринок автогазу став дефіцитним, що зумовило різке зростання цін на цей вид палива на всіх АЗС.

Зниження нафтових котирувань наприкінці минулого тижня було зумовлене надлишком пропозиції та новинами про потенційну мирну угоду між Росією та Україною. У разі завершення війни трейдери розраховують на повернення російських барелів нафти, що додасть пропозиції та додатково тиснутиме на ціни. Крім того, аналітики Міжнародної енергетичної агенції прогнозують, що у 2026 році пропозиція нафти перевищуватиме попит на 3,84 млн барелів на добу, що становить близько 4% світового споживання. Водночас картель ОПЕК повідомив, що світовий попит у наступному році відповідатиме пропозиції.

Станом на вечір п’ятниці, 12 грудня, порівняно з попереднім днем січневі ф’ючерси еталонної марки Brent здешевшали на $0,16 за барель, або на 0,26%, — до $61,12 за барель, а січневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate зменшилися на $0,16, або на 0,28%, — до $57,44 за барель. За тиждень нафта обох марок подешевшала приблизно на 4%.

Ринок також ігнорує новини про напругу між США та Венесуелою. 10 грудня американський президент Дональд Трамп заявив, що США захопили венесуельський танкер з нафтою на борту. Крім цього, очікується, що США можуть і надалі захоплювати танкери з венесуельською нафтою. Проте аналітики вважають, що це не вплине на ринок, оскільки пропозиції достатньо.

Ринок пального занепокоєний ударом безпілотника по АЗС на Харківщині

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", гуртові ціни на дизпальне в Україні минулого тижня продовжили знижуватися. Станом на 12 грудня, порівняно з 5 грудня, середня гуртова ціна дизпального в Україні знизилася на 1,08 грн/л — до 47,86 грн/л. Порівняно з 10 грудня дизель у гурті подешевшав у середньому на 49 коп./л.

На світових біржах дизель також дешевшає. 12 грудня, порівняно з попереднім днем, ф’ючерси на газойль на Лондонській біржі впали на $13,50/т (–2,1%) — до $627,25/т. Курс долара залишається відносно стабільним — 42,30 грн (+0,10 грн), євро зросло до 49,52 грн (+0,42 грн), за даними НБУ. Контракти на імпорт пального в Україну укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

Бензин у гурті також дешевшав, але не так різко, як дизпальне. Станом на 12 грудня, порівняно з 5 грудня, середня гуртова ціна бензину А-95 знизилася на 35 коп./л — до 49,04 грн/л. Порівняно з 10 грудня ціна зменшилася на 20 коп./л.

Котирування бензину А-95 в європейських портах знизилися на 1,3–2,7% 11 грудня. У портах північно-західної Європи котирування зменшилися на $9/т — до $652–670/т, а в Середземномор’ї — на $18/т, до $661–675/т.

На АЗС ціни на пальне залишалися стабільними з незначними коливаннями в обидва боки. Станом на вечір п’ятниці, 12 грудня, порівняно з 5 грудня середня ціна бензину А-95 на АЗС знизилася на 3 коп./л — до 59,12 грн/л, а дизпальне на заправках подорожчало на 3 коп./л — до 58,93 грн/л.

За словами засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, цього тижня також не варто чекати на суттєві зміни на стелах АЗС . Роздрібний ринок залишатиметься стабільним щонайменше ще тиждень, хоча за поточної різниці між гуртовою та роздрібною цінами дизпальне на заправках завищене приблизно на 4 грн/л. Водночас оператори АЗС очікують на запровадження нових акцизів з 1 січня, що підвищать ціни на бензин і дизель у межах 2 грн/л, а також на обстріли енергетичної інфраструктури та відключення електроенергії, які збільшили споживання пального генераторами.

Ще одним фактором, який викликав занепокоєння на ринку, став удар по АЗС Marshal на Харківщині 12 грудня. Це перший випадок цілеспрямованої атаки дрона “Герань-2” на АЗС. Якщо це повторюватиметься, це може суттєво напружити ринок і змусити власників АЗС закладати додаткову маржу через підвищені ризики Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Газ на АЗС стрімко дорожчає

За даними "Нафторинку", 12 грудня середня ціна LPG на умовах самовивозу зросла на 1 321 грн/т — до 61 859 грн/т, тоді як ціна з доставкою підскочила на 3 925 грн/т — до 64 808 грн/т. Це було зумовлено тривалими затримками суден, що спровокувало дефіцит на півдні країни, а також чергами на західному кордоні.

За першу декаду грудня середньодобові обсяги імпорту знизилися на 58% порівняно з листопадом — до 1,66 тис. т. Водночас скорочення постачань зафіксовано майже за всіма ключовими напрямками.

Дорогий імпорт штовхає вгору також ціни на газ внутрішнього видобутку. 10 грудня на аукціоні "Укрнафта" продала весь запропонований обсяг скрапленого газу — 1,1 тис. т (60 лотів) — із середньою ціною 65 024 грн/т. Найвищі ціни були зафіксовані в Миколаївській області, де діапазон становив 65 011–68 811 грн/т, та в Полтавській області — 66 350–68 071 грн/т. У Чернігівській області ресурс продавався в межах 65 000–66 780 грн/т. Дещо нижчими були ціни у Львівській області — 60 931–63 261 грн/т та в Івано-Франківській області — 61 141–63 821 грн/т.

На АЗС ціни на пропан-бутан дорожчали, наздоганяючи гурт. 11–12 грудня ціни переглянули всі загальнонаціональні оператори, а також більшість локальних мереж. На OKKO, WOG, SOCAR і Grand Petrol вартість газу наблизилася до 38 грн/л. У столичній KLO ціна становить 37,60 грн/л, на станціях оператора Дніпропетровщини Neftek — 37,49 грн/л. Решта мереж утримують рівень до 37 грн/л. Загалом у більшості операторів зростання впродовж двох днів не перевищувало 1 грн/л, хоча в окремих мережах сягнуло 2 грн/л. Станом на 12 грудня, порівняно з 5 грудня, середня ціна пропан-бутану в Україні зросла на 1,15 грн/л — до 36,12 грн/л. За перші дванадцять днів грудня приріст становив 2,04 грн/л.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, цього тижня ціни на газ у гурті стабілізуються, проте роздріб і далі зростатиме, наздоганяючи попереднє здорожчання в гурті. Потенціал подорожчання пропан-бутану на АЗС наразі становить 1–2 грн/л.

Частково це здорожчання також пов’язане з тим, що через холодну погоду густина газу збільшилася. Водночас поки що зберігається стабільний попит на газ з боку аграрних компаній, а ринок залишається дефіцитним Михайло Шубан Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG

Він зауважує, що зниження споживання почнеться з 24 грудня, і це може спричинити різке падіння цін у гурті. Однак ціни на АЗС знижуватимуться повільніше через запаси дорогого ресурсу. Крім того, з 1 січня почнуть діяти нові акцизи на пальне, що також частково нівелює потенціал здешевшання газу на АЗС.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 61,99 38,99 WOG 61,99 61,99 38,98 Socar 61,99 61,99 38,98 Motto 58,49 57,99 34,49 БРСМ-Нафта 54,99 56,99 34,49

Дані: застосунки мереж АЗС.