Ціни на нафту падають: ринок реагує на захоплення США танкера поблизу Венесуели

У четвер 11 грудня ціни на нафту пішли вниз, оскільки інвестори переключили увагу на мирні переговори між Росією та Україною та стежили за можливими наслідками захоплення США санкційного нафтового танкера біля узбережжя Венесуели.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 81 цент, або 1,3%, до 61,40 долара за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 78 центів, також на 1,3%, до 57,68 долара за барель.

Зниження цін відбулося після заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що візит посланника США Стіва Віткоффа до Москви вирішив непорозуміння між країнами.

Крім того, лідери Великої Британії, Франції та Німеччини провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, обговорюючи мирні зусилля щодо припинення війни в Україні, назвавши цей момент "критичним".

Напередодні ціни на нафту зросли після того, як США заявили про захоплення танкера Skipper біля узбережжя Венесуели, що викликало занепокоєння щодо перебоїв у постачанні санкційної нафти.

Хоча, за словами аналітиків, ця подія поки що не поширилася на ринок, подальша ескалація може спричинити значну волатильність.

Додатковим чинником стало повідомлення джерела в СБУ про те, що українські безпілотники вперше уразили нафтову платформу РФ у Каспійському морі, зупинивши видобуток нафти та газу на об'єкті.

Нагадаємо, видобуток сирої нафти в Росії минулого місяця становив у середньому 9,43 мільйона барелів на день, що значно нижче за квоту ОПЕК+.

Попри коливання ціни на нафту на світових ринках, дизельне пальне в Україні здорожчало через турбулентність на європейському ринку.

Зараз дизельні котирування в ЄС почали знижуватися, а український ринок увійшов у сезон низького споживання. Експерти очікують стабілізації цін на пальне в останній місяць року.