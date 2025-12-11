Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,28

+0,10

EUR

49,22

+0,12

Наличный курс:

USD

42,47

42,35

EUR

49,59

49,40

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на нефть падают: рынок реагирует на захват США танкера вблизи Венесуэлы

нефть, цены, пошлины Трампа
Цены на нефть упали / Freepik

В четверг, 11 декабря, цены на нефть пошли вниз, поскольку инвесторы переключили внимание на мирные переговоры между Россией и Украиной и следили за возможными последствиями захвата США санкционного нефтяного танкера у побережья Венесуэлы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 81 цент, или 1,3%, до 61,40 доллара за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 78 центов, также на 1,3%, до 57,68 доллара за баррель.

Снижение цен произошло после заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что визит посланника США Стива Виткоффа в Москву разрешил недоразумение между странами.

Кроме того, лидеры Великобритании, Франции и Германии провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, обсуждая мирные усилия по прекращению войны в Украине, назвав этот момент "критическим".

Накануне цены на нефть выросли после того, как США заявили о захвате танкера Skipper у побережья Венесуэлы, что вызвало беспокойство по поводу перебоев в поставках санкционной нефти.

Хотя, по словам аналитиков, это событие пока не распространилось на рынок, дальнейшая эскалация может повлечь за собой значительную волатильность.

Дополнительным фактором стало сообщение источника в СБУ о том, что украинские беспилотники в первый раз поразили нефтяную платформу РФ в Каспийском море, остановив добычу нефти и газа на объекте.

Напомним, добыча сырой нефти в России в прошлом месяце составила в среднем 9,43 миллиона баррелей в день, что значительно ниже квоты ОПЕК+.

Несмотря на колебания цены на нефть на мировых рынках,   дизельное топливо в Украине подорожало   из-за турбулентности на европейском рынке.

В настоящее время дизельные котировки в ЕС начали снижаться, а украинский рынок вошел в сезон низкого потребления. Эксперты ожидают стабилизации цен на горючее в последний месяц года.

Автор:
Татьяна Бессараб