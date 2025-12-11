Цены на нефть падают: рынок реагирует на захват США танкера вблизи Венесуэлы

В четверг, 11 декабря, цены на нефть пошли вниз, поскольку инвесторы переключили внимание на мирные переговоры между Россией и Украиной и следили за возможными последствиями захвата США санкционного нефтяного танкера у побережья Венесуэлы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 81 цент, или 1,3%, до 61,40 доллара за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 78 центов, также на 1,3%, до 57,68 доллара за баррель.

Снижение цен произошло после заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что визит посланника США Стива Виткоффа в Москву разрешил недоразумение между странами.

Кроме того, лидеры Великобритании, Франции и Германии провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, обсуждая мирные усилия по прекращению войны в Украине, назвав этот момент "критическим".

Накануне цены на нефть выросли после того, как США заявили о захвате танкера Skipper у побережья Венесуэлы, что вызвало беспокойство по поводу перебоев в поставках санкционной нефти.

Хотя, по словам аналитиков, это событие пока не распространилось на рынок, дальнейшая эскалация может повлечь за собой значительную волатильность.

Дополнительным фактором стало сообщение источника в СБУ о том, что украинские беспилотники в первый раз поразили нефтяную платформу РФ в Каспийском море, остановив добычу нефти и газа на объекте.

Напомним, добыча сырой нефти в России в прошлом месяце составила в среднем 9,43 миллиона баррелей в день, что значительно ниже квоты ОПЕК+.

Несмотря на колебания цены на нефть на мировых рынках, дизельное топливо в Украине подорожало из-за турбулентности на европейском рынке.

В настоящее время дизельные котировки в ЕС начали снижаться, а украинский рынок вошел в сезон низкого потребления. Эксперты ожидают стабилизации цен на горючее в последний месяц года.