Нефть в мире остается дешевой, а ОПЕК+ ожидает профицита: какими будут цены на украинских АЗС в декабре

Несмотря на низкие цены на нефть на мировых рынках, дизельное топливо в Украине за прошлый месяц значительно удорожало из-за турбулентности на европейском рынке. В настоящее время дизельные котировки в ЕС начали снижаться, а украинский рынок вошел в сезон низкого потребления. Эксперты, опрошенные Delo.ua , ожидают стабилизации цен на топливо в последний месяц года.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть снизились из-за празднования Дня благодарения в США. Длительные выходные в стране, являющиеся крупнейшим потребителем нефти в мире, сказались на спросе и давили на цену. Между тем, рынок наблюдает за мирным треком, который должен закончить войну России с Украиной. Признаки того, что мирное соглашение может быть близким, привели к падению котировок в начале следующей недели. Однако из-за того, что переговоры затянулись котировки в течение недели несколько подросли. Однако трейдеры ожидают, что провал мирных переговоров не приведет к новым санкциям против российской нефти.

По состоянию на вечер пятницы 28 ноября по сравнению с предыдущим днем январские фьючерсы эталонной марки Brent подешевели на $0,49 за баррель или на 0,78% до $62,38 за баррель, а январские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermedia1 снизились. $58,55 за баррель.

Рынок также ожидал результатов встречи представителей стран ОПЕК+. На встрече представителей 30 ноября картель оставил январские квоты на добычу на текущем уровне, поскольку группа опасается излишка предложений сырья на мировых рынках. Несмотря на это, усиливается конкуренция между членами ОПЕК. Трейдеры ожидают, что Саудовская Аравия второй месяц подряд снизит цены для покупателей из Азии до пятилетнего минимума именно из-за перспектив профицита на мировых рынках.

Дизель в опте дешевеет, но рынок готовится к новым акцизам

За прошедшую неделю дизель в опте подешевел. По состоянию на вечер пятницы 28 ноября, по сравнению с 21 ноября, средняя оптовая цена дизельного горючего в Украине снизилась на 1,91% до 50,38 грн/л. По сравнению с 26 ноября дизель в опте подешевел на 53 коп./л.

Котировки газойля (основное сырье для изготовления дизтоплива) на Лондонской бирже накануне в четверг 27 ноября выросли на $7,50/т до $685,50/т. По данным НБУ доллар ослаб по отношению к гривне до 42,20 грн/л (–0,20 грн), евро – до 48,90 грн (–0,10 грн/л). Контракты на импорт горючего в Украину заключаются в долларах, а акцизы на границе оплачиваются в евро.

Бензин в опте за прошлую неделю тоже подешевел. По состоянию на вечер пятницы 28 ноября, по сравнению с 21 ноября, средняя цена А-95 снизилась на 51 коп./л до 49,83 грн/л, а по сравнению с 26 ноября бензин в опте подешевел на 1 коп./л.

Котировки бензина А-95 в европейских портах накануне 27 ноября увеличились на 1,3-2,6%. В портах северо-западной Европы котировки выросли на $10/т, до $696/т - $717/т, а в Средиземноморье - на $17-18/т до $716/т - $735/т.

На АЗС цены существенно снизились, главным образом из-за акций в "Черную пятницу". С 27 ноября скидки на АЗС клиентам предлагали сети Ukrnafta, UPG, AMIC, SOCAR, Eleron. А в пятницу 28 ноября к акциям присоединились OKKO, WOG, KLO, SunOil, Autotrans и другие сети. По состоянию на 28 ноября, по сравнению с 21 ноября, бензин А-95 на АЗС в среднем подешевел на 2,71 грн/л до 56,4 грн/л, а средняя цена дизтоплива снизилась на 1,99 грн/л до 56,9 грн/л.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, европейские на конец ноября европейским трейдерам удалось адаптироваться к санкциям США против российских нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть" и диверсифицировать поставки сырья в ЕС. Поэтому котировки горючего на европейских хабах за прошлую неделю просели. Это обусловило и снижение оптовых цен на топливо в Украине. В то же время эксперт сомневается в том, что операторы снизят цены на АЗС, поскольку с 1 января ожидается рост акцизов на все виды горючего. Поэтому на следующей неделе и декабре цены на бензин и дизтопливо будут оставаться стабильными.

Цены расти точно не будут, а вот будут ли они снижаться под вопросом. Нет смысла снижать цены, чтобы через несколько недель снова повышать их из-за акцизов. Я думаю, что к весне у нас будет длительный стабильный период цен на АЗС. Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм"

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн также отмечает, что дизельные котировки в ЕС начали снижаться, поэтому восходящий тренд на рынке дизтоплива закончился. В то же время, он не исключает возможности снижения цен на дизтопливо, поскольку с сентября средняя цена выросла на 6 грн/л, а потенциал роста из-за акцизов составляет всего 1,5 грн/л. Поэтому в дальнейшем цены на дизель будут зависеть от динамики оптовых котировок.

Газ в опте будет дорожать из-за поднятия цен крупным аржирским поставщиком

По данным "Нафторинка", по состоянию на 28 ноября по сравнению с 26 ноября средняя оптовая цена на пропан-бутан на условиях доставки выросла на 254 грн/т до 57 580 грн/т. Рост был обусловлен ростом цен крупным трейдером "Полтава Газтрейд" в диапазоне 250-1 250 грн/т в среднем в зависимости от области.

Средняя цена пропан-бутана на условиях самовывоза выросла на 583 грн./т до 56 005 грн./т. Рост цены был обусловлен синхронным ростом отпускных цен трейдеров "Барс" и "Газтрон Украина". Компании подняли прайс в диапазоне 500-1500 грн/т, установив цены на уровне 56 500-57 000 грн/т на западе и 57 000-59 800 в центре страны.

На торгах Gazotrade от "Системойлинжиниринг" наблюдалось снижение цен. 25 ноября 95 т сжиженного газа украинской добычи реализовали за 56 500 грн/т, что на уровне цены предыдущих торгов 21 ноября, где было выставлено 38 т ресурса. 27 ноября идентичный объем (95 т) был продан на 100 грн/т дешевле.

Среднесуточный импорт сжиженного газа за первые 26 дней ноября увеличился на 4% до 2,75 тыс. т по сравнению с октябрем этого года. Это произошло в результате морских поставок, которые увеличились на 15%, до 1,77 тыс. т, в то время как автомобильные и железнодорожные партии сократились на 7% и 24% соответственно.

Газ на АЗС за прошедшую неделю подешевел из-за акций в "Черную пятницу", но не так существенно, как бензин и дизель. По состоянию на 28 ноября по сравнению с 21 ноября средняя цена пропан-бутана снизилась на 15 коп./л до 34,17 грн/л по сравнению с 26 ноября снижение цены составило 74 коп./л.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, 30 ноября алжирская компания Sonatrach, которая является ключевым игроком на рынке LPG в Средиземноморье, опубликовала цены на декабрь: по сравнению с ноябрем цена на предложение фракции выросла на $15/т, а на бутановую — на $20/т. На следующей неделе оптовые цены на газ в Украине могут дополнительно подорожать в пределах 1-1,5 тыс. грн/т. После этого в декабре цена снизится на 1 тыс. грн/т из-за сезонного падения спроса. На АЗС в ближайшие недели газ может подорожать на 20-30 коп./л, а затем в течение декабря цены будут стабильными.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 61,99 36,99 WOG 61,99 61,99 36,98 Socar 61,99 61,99 36,98 Motto 58,49 57,99 33,49 БРСМ-Нафта 54,99 54,99 33,49

Данные: приложения сетей АЗС.