Нафта у світі залишається дешевою, а ОПЕК+ очікує на профіцит: якими будуть ціни на українських АЗС у грудні

Попри низькі ціни на нафту на світових ринках, дизельне пальне в Україні за минулий місяць значно здорожчало через турбулентність на європейському ринку. Зараз дизельні котирування в ЄС почали знижуватися, а український ринок увійшов у сезон низького споживання. Експерти, яких опитало Delo.ua , очікують стабілізації цін на пальне в останній місяць року.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту знизились через святкування Дня подяки в США. Тривалі вихідні в країні, що є найбільшим споживачем нафти у світі позначились на попиті та тиснули на ціну. Тим часом ринок спостерігає за мирним треком, який має закінчити війну Росії з Україною. Ознаки того, що мирна угода може бути близькою привели до падіння котирувань на початку наступного тижня. Однак через те, що перемовини затягнулися котирування протягом тижня дещо підросли. Однак трейдери очікують, що провал мирних перемовин не призведе до нових санкцій проти російської нафти.

Станом на вечір п'ятниці 28 листопада порівняно з попереднім днем січневі ф’ючерси еталонної марки Brent здешевшали на $0,49 за барель або на 0,78% до $62,38 за барель, а січневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate зменшились на $0,1 або на 0,17% до $58,55 за барель.

Ринок також очікував результатів зустрічі представників країн ОПЕК+. На зустрічі представників 30 листопада картель залишив січневі квоти на видобування на поточному рівні, оскільки група побоюється надлишку пропозицій сировини на світових ринках. Попри це посилюється конкуренція між членами ОПЕК. Трейдери очікують, що Саудівська Аравія другий місяць поспіль знизить ціни для покупців з Азії до п'ятирічного мінімуму саме через перспективи профіциту на світових ринках.

Дизель в гурті дешевшає, але ринок готується до нових акцизів

За минулий тиждень дизель в гурті здешевшав. Станом на вечір п'ятниці 28 листопада порівняно з 21 листопада середня гуртова ціна дизельного пального в Україні знизилась на 1,91% до 50,38 грн/л. Порівняно з 26 листопада дизель в гурті здешевшав на 53 коп./л.

Котирування газойлю (основна сировина для виготовлення дизпалива) на Лондонській біржі напередодні в четвер 27 листопада зросли на $7,50/т до $685,50/т. За даними НБУ долар ослаб відносно гривні до 42,20 грн/л (–0,20 грн), євро – до 48,90 грн (–0,10 грн/л). Контракти на імпорт пального в Україну укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

Бензин в гурті за минулий тиждень теж здешевшав. Станом на вечір п'ятниці 28 листопада порівняно з 21 листопада середня ціна А-95 знизилась на 51 коп./л до 49,83 грн/л, а порівняно з 26 листопада бензин в гурті здешевшав на 1 коп./л.

Котирування бензину А-95 в європейських портах напередодні 27 листопада збільшились на 1,3-2,6%. В портах північно-західної Європи котирування зросли на $10/т, до $696/т -$717/т, а в Середземномор’ї — на $17-18/т до $716/т - $735/т.

На АЗС ціни суттєво знизились, головним чином через акції до "Чорної п'ятниці". З 27 листопада знижки на АЗС клієнтам пропонували мережі Ukrnafta, UPG, AMIC, SOCAR, Eleron. А у п'ятницю 28 листопада до акцій доєдналися OKKO, WOG, KLO, SunOil, Autotrans та інші мережі. Станом на 28 листопада порівняно з 21 листопада бензин А-95 на АЗС в середньому здешевшав на 2,71 грн/л до 56,4 грн/л, а середня ціна дизпального знизилась на 1,99 грн/л до 56,9 грн/л.

За словами засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна європейські на кінець листопада європейським трейдерам вдалося адаптуватися до санкцій США проти російських нафтових гігантів "Лукойл" та "Роснєфть" та диверсифікувати постачання сировини до ЄС. Через це котирування пального на європейських хабах за минулий тиждень просіли. Це зумовило й зниження гуртових цін на пальне в Україні. Водночас експерт сумнівається в тому, що оператори знизять ціни на АЗС, оскільки з 1 січня очікується зростання акцизів на всі види пального. Тож на наступному тижні та у грудні ціни на бензин та дизпаливо залишатимуться стабільними.

Ціни зростати точно не будуть, а от чи будуть вони знижуватися під питанням. Немає сенсу знижувати ціни, щоб за кілька тижнів знову підвищувати їх через акцизи. Я думаю що до весни в нас буде тривалий стабільний період цін на АЗС Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн також зазначає, що дизельні котирування в ЄС почали знижуватися, тож висхідний тренд на ринку дизпалива закінчився. Водночас він не виключає можливості зниження цін на дизпальне, оскільки з вересня середня ціна зросла на 6 грн/л, а потенціал зростання через акцизи складає всього 1,5 грн/л. Тож надалі ціни на дизель залежатимуть від динаміки гуртових котирувань.

Газ в гурті дорожчатиме через підняття цін великим аржирським постачальником

За даними "Нафторинку" станом на 28 листопада порівняно з 26 листопада середня гуртова ціна на пропан-бутан на умовах доставки зросла на 254 грн/т до 57 580 грн/т. Зростання було зумовлено збільшенням цін великим трейдером "Полтава Газтрейд" у діапазоні 250-1 250 грн/т у середньому, залежно від області.

Середня ціна пропан-бутану на умовах самовивозу зросла на 583 грн/т до 56 005 грн/т. Зростання ціни було зумовлене синхронним зростанням відпускних цін трейдерів "Барс" та "Газтрон Україна". Компанії підняли прайс в діапазоні 500-1 500 грн/т, встановивши ціни на рівні 56 500-57 000 грн/т на заході та 57 000-59 800 у центрі країни.

На торгах Gazotrade від "Системойлінжиніринг" спостерігалося зниження цін. 25 листопада 95 т скрапленого газу українського видобутку реалізували за 56 500 грн/т, що було на рівні ціни попередніх торгів 21 листопада, де було виставлено 38 т ресурсу. 27 листопада ідентичний обсяг (95 т) було продано на 100 грн/т дешевше.

Середньодобовий імпорт скрапленого газу за перші 26 днів листопада збільшився на 4%, до 2,75 тис. т, порівняно з жовтнем цього року. Це сталося внаслідок морських поставок, які збільшились на 15%, до 1,77 тис. т, тоді як автомобільні та залізничні партії скоротилися на 7% та 24% відповідно.

Газ на АЗС за минулий тиждень здешевшав через акції до "Чорної п'ятниці", але не так суттєво, як бензин та дизель. Станом на 28 листопада порівняно з 21 листопада середня ціна пропан-бутану знизилась на 15 коп./л до 34,17 грн/л, порівняно з 26 листопада зниження ціни склало 74 коп./л.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, 30 листопада алжирська компанія Sonatrach, яка є ключовим гравцем на ринку LPG в Середземномор'ї опублікувала ціни на грудень: порівняно листопадом ціна на пропанову фракцію зросла на $15/т, а на бутанову — на $20/т. Тож на наступному тижні гуртові ціни на газ в Україні можуть додатково здорожчати в межах 1-1,5 тис. грн/т. Після цього в грудні ціна знизиться на 1 тис. грн/т, через сезонне падіння попиту. На АЗС найближчими тижнями газ може здорожчати на 20-30 коп./л, а потім протягом грудня ціни будуть стабільними.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 61,99 36,99 WOG 61,99 61,99 36,98 Socar 61,99 61,99 36,98 Motto 58,49 57,99 33,49 БРСМ-Нафта 54,99 54,99 33,49

Дані: застосунки мереж АЗС.