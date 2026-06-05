Індія та США готуються підписати тимчасову торговельну угоду наступного місяця

Індія та Сполучені Штати можуть укласти тимчасову торговельну угоду вже у липні 2026 року. Сторони досягли прогресу в переговорах, навіть попри те, що Вашингтон нещодавно запропонував нові мита на імпорт товарів від своїх основних партнерів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Міністр торгівлі та промисловості Індії Піюш Гоял підтвердив, що динамічний перший транш планують виконати до середини наступного місяця.

За його словами, ця угода забезпечить індійській стороні суттєві переваги над конкурентами на американському ринку.

Важливим кроком на шляху до компромісу став офіційний візит американської делегації на чолі з головним переговірником Бренданом Лінчем до Нью-Делі, який тривав з 1 по 4 червня.

Одразу після завершення цього раунду переговорів президент США Дональд Трамп заявив в Овальному кабінеті, що Вашингтон і Нью-Делі готові фіналізувати довгоочікуваний документ.

Щоб остаточно закрити всі відкриті питання, до кінця червня в Індії очікують на візит американських посадовців ще вищого рівня.

Переговори просуваються на тлі масштабної протекціоністської кампанії Білого дому. Управління торгового представника США запропонувало запровадити тарифи у розмірі щонайменше 10% на імпорт від 60 країн у межах розслідування за статтею 301 щодо використання примусової праці.

Для товарів з Китаю, Індії, Японії, Південної Кореї та Бразилії ця ставка може скласти 12,5%. Такий крок став найрадикальнішою дією адміністрації Трампа після того, як Верховний суд США скасував взаємні мита.

Попри загальну жорстку лінію Вашингтона, нова двостороння домовленість має пом'якшити удар для індійського бізнесу. Згідно із початковим планом, затвердженим ще в лютому, індійський експорт до США підлягатиме компромісному тарифу у розмірі 18%.

Це значно менше за 50% ставку, яку американська адміністрація анонсувала минулого року. Хоча фіналізація угоди навесні застопорилася через рішення американського суду, зараз сторони повернулися до активного діалогу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у серпні 2025 року підвищив тарифи на індійський імпорт до 50%. Вони стали найвищими серед країн Азії. Мита торкнуться понад 55% експорту Індії до Сполучених Штатів. Так Трамп покарав країну за купівлю російської нафти.

У лютому цього року Трамп повідомив про американсько-індійську угоду, за якою Вашингтон зменшив мита проти Нью-Делі з 25% до 18%.