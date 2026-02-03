Трамп після розмови з Моді заявив, що Індія припинить купувати російську нафту

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді, який, за його словами, погодився припинити купувати російську нафту.

Як пише Delo.ua, про це Трамп написав у Truth Social.

"Для мене було честю поговорити з прем'єр-міністром Індії Моді сьогодні вранці. Він один з моїх найбільших друзів і потужний і шанований лідер своєї країни. Ми говорили про багато речей, включаючи торгівлю та припинення війни Росії та України. Він погодився припинити купувати російську нафту і купувати набагато більше у Сполучених Штатів і, потенційно, Венесуели", –зауважив очільник Білого дому.

Він наголосив, що припинення закупівель Індії нафти РФ допоможе закінчити війну в Україні.

Окрім того, Трамп повідомив про американсько-індійську угоду, за якою Вашингтон зменшив мита проти Нью-Делі з 25% до 18%. За його словами, Моді зобовʼязався купувати американську продукцію на вищому рівні.

"Енергетика, технології, сільське господарство, вугілля та багато інших продуктів. Наші дивовижні відносини з Індією будуть ще міцнішими в майбутньому. Прем'єр-міністр Моді і я - дві людини, які роблять речі, те, що не можна сказати про більшість", – резюмував президент США.

Індійський прем'єр Нарендра Моді ,повідомляючи про розмову з Трампом, взагалі не згадав про російську нафту, яку, за словами президента США, Індія тепер не купуватиме.

Крім дифірамбів очільнику Білого дому, Моді згадав лише про те, що США знизять мита на індійські товари до 18%.

"Було чудово сьогодні поговорити з моїм дорогим другом, президентом Трампом. Я радий, що на товари, вироблені в Індії, тепер діятиме знижене мито у розмірі 18%. Велике дякую президенту Трампу від імені 1,4 мільярда мешканців Індії за це чудове оголошення", – написав він.

Мита Трампа проти Індії

Президент США Дональд Трамп у серпні підвищив тарифи на індійський імпорт до 50%. Вони стали найвищими серед країн Азії. Мита торкнуться понад 55% експорту Індії до Сполучених Штатів. Так Трамп покарав країну за купівлю російської нафти.

Це відбулось на тлі зростаючого тиску з боку уряду США, який намагається змусити Нью-Делі припинити закупівлі, щоб обмежити доходи Кремля.

Також Трамп заявив, що зберігатиме “величезні” торговельні тарифи для Індії, доки країна не припинить імпорт російської нафти.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді щонайменше тричі спілкувався телефоном із Трампом після запровадження тарифів, однак переговори не дали результату.

На початку січня Трамп заявив, що може підвищити тарифи для Індії, якщо Нью-Делі не виконає вимогу Вашингтона скоротити закупівлі російської нафти.