Індія скорочує імпорт російської нафти: Indian Oil закупила 7 млн барелів з інших країн

Найбільша індійська нафтопереробна компанія Indian Oil Corporation почала заміщувати російську сиру нафту поставками з Бразилії, Анголи та Об’єднаних Арабських Еміратів. Компанія вже закупила близько 7 млн барелів нафти для постачання уберезні.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters з посиланням на джерела в торговельній галузі, обізнаних з деталями угод.

Індійські НПЗ змінюють стратегію

За їхніми словами, IOC закупила 1 млн барелів нафти сорту Murban з Абу-Дабі у компанії Shell, а також 2 млн барелів нафти Upper Zakum у трейдера Mercuria. Крім того, компанія придбала по 1 млн барелів ангольської нафти сортів Hungo та Clove у Exxon.

Також IOC купила 2 млн барелів бразильської нафти Buzios у компанії Petrobras у межах опціонального контракту, який передбачає гнучкі умови укладення угод за взаємною згодою сторін. Деталі ціноутворення не розголошуються.

Покупці та продавці нафти зазвичай не коментують такі угоди через положення про конфіденційність.

Індійські нафтопереробні заводи переглядають свої стратегії закупівель, поступово скорочуючи залежність від російської нафти та збільшуючи імпорт із країн Близького Сходу. Це може сприяти зусиллям Нью-Делі щодо укладення торговельної угоди зі США, зокрема в частині зниження тарифів.

Згідно з торговельними даними, імпорт російської нафти до Індії у грудні впав до найнижчого рівня за два роки, тоді як частка постачань з країн ОПЕК досягла максимуму за 11 місяців.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році Індія стала найбільшим покупцем російської морської сирої нафти, що продавалася зі знижкою. Водночас індійські нафтопереробні компанії почали скорочувати закупівлі російської нафти після посилення західних санкцій проти ключових російських виробників у жовтні.

Минулого місяця IOC також уперше придбала колумбійську нафту в межах опціональної угоди з державною компанією Ecopetrol, а також уперше закупила еквадорську сиру нафту сорту Oriente.

Індія та російська нафта

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році Індія очолила список імпортерів російської нафти за зниженими цінами, проте такі тісні комерційні зв'язки наразилися на гостру критику Заходу.

Раніше премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді запевняв президента США Дональда Трампа, що країна більше не купуватиме нафту у Росії.

Перед цим Індія заявляла, що продовжить купувати російську нафту, попри тиск США та ЄС. Нью-Делі наголошував, що діє в інтересах економічної безпеки, та нагадав Заходу про власний імпорт ресурсів із РФ. При цьому індійські імпортери російської нафти почали вимагати від постачальників суттєво більших знижок.

На початку січня найбільша нафтова корпорація Індії Reliance Industries спростувала інформацію про те, що вона очікує в січні 2026 року прибуття трьох суден з російською нафтою до НПЗ в Джамнагарі. Компанія підтвердила, що протягом останніх трьох тижнів не отримувала жодних вантажів із РФ.