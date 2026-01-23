Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

--0,01

EUR

50,52

--0,15

Наличный курс:

USD

43,43

43,30

EUR

50,92

50,70

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Индия сокращает импорт российской нефти: Indian Oil закупила 7 млн баррелей из других стран

нефть
Indian Oil заменяет российскую нефть поставками из Бразилии и ОАЭ / Depositphotos

Крупнейшая индийская нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corporation начала замещать российскую сырую нефть поставками из Бразилии, Анголы и Объединенных Арабских Эмиратов. Компания уже закупила около 7 млн баррелей нефти для поставок в марте.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters со ссылкой на источники в торговой отрасли, осведомленных о деталях сделок.

Индийские НПЗ изменяют стратегию

По их словам, IOC закупила 1 млн баррелей нефти сорта Murban из Абу-Даби у компании Shell, а также 2 млн баррелей нефти Upper Zakum у трейдера Mercuria. Кроме того, компания приобрела по 1 млн баррелей ангольской нефти сортов Hungo и Clove у Exxon.

Также IOC купила 2 млн баррелей бразильской нефти Buzios у компании Petrobras в рамках опционального контракта, предусматривающего гибкие условия заключения сделок по взаимному согласию сторон. Детали ценообразования не разглашаются.

Покупатели и продавцы нефти обычно не комментируют такие соглашения из-за положения о конфиденциальности.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы пересматривают свои стратегии закупок, постепенно сокращая зависимость от российской нефти и увеличивая импорт из стран Ближнего Востока. Это может способствовать усилиям Нью-Дели по заключению торгового соглашения с США, в частности, в части снижения тарифов.

Согласно торговым данным, импорт российской нефти в Индию в декабре упал до самого низкого уровня за два года, в то время как доля поставок из стран ОПЕК достигла максимума за 11 месяцев.

После начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году Индия стала крупнейшим покупателем российской морской сырой нефти, продававшейся со скидкой. В то же время, индийские нефтеперерабатывающие компании начали сокращать закупки российской нефти после усиления западных санкций против ключевых российских производителей в октябре.

В прошлом месяце IOC впервые приобрела колумбийскую нефть в рамках опционального соглашения с государственной компанией Ecopetrol, а также впервые закупила эквадорскую сырую нефть сорта Oriente.

Индия и российская нефть

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Индия возглавила список импортеров российской нефти по сниженным ценам, однако такие тесные коммерческие связи подверглись острой критике Запада.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди уверял президента США Дональда Трампа, что страна больше  не будет покупать нефть у России.

Перед этим Индия заявляла, что продолжит покупать российскую нефть, несмотря на давление США и ЕС. Нью-Дели отмечал, что действует в интересах экономической безопасности и напомнил Западу о собственном импорте ресурсов из РФ. При этом индийские импортеры российской нефти потребовали от поставщиков существенно больших скидок.

В начале января крупнейшая нефтяная корпорация Индии Reliance Industries опровергла информацию о том, что она ожидает в январе 2026 года прибытия трех судов с российской нефтью в НПЗ в Джамнагаре. Компания подтвердила, что за последние три недели не получала никаких грузов из РФ.

Автор:
Ольга Опенько