Индия больше не будет покупать нефть у России: Трамп договорился с Моди

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его, что страна больше не будет покупать нефть у России.

Как пишет Delo.ua, об этом Трамп сказал на пресс-конференции в Белом доме.

"Мне не нравилось, что Индия покупала нефть, и сегодня премьер Моди заверил меня, что они больше не будут покупать нефть у России", - сообщил президент США.

Он подчеркнул, что закупка Индией российской нефти "позволяет РФ продолжать эту бессмысленную войну, где они уже потеряли полтора миллиона человек". Также Трамп назвал Моди своим другом.

"Мой друг заверил меня: никакой нефти из России Индия больше не будет покупать. Не знаю, возможно, это будет громкой новостью. Никакой нефти. Он больше не покупает нефть у России", - заявил глава Белого дома.

Он добавил, что через некоторое время процесс будет завершен.

"Это серьезный шаг. Теперь мне нужно сделать так, чтобы то же самое сделал Китай", - отметил Трамп.

Что известно о российской нефти в Индии

Индия стала главным импортером российской нефти, поскольку западные страны приостановили импорт из РФ из-за санкций.

Ранее Индия также заявляла, что продолжит покупать российскую нефть, несмотря на давление США и ЕС. Нью-Дели отмечает, что действует в интересах экономической безопасности и напомнил Западу о собственном импорте ресурсов из РФ.

При этом индийские импортеры российской нефти потребовали от поставщиков существенно больших скидок.

Решение Индии продолжать торговлю с Россией происходит на фоне растущего давления со стороны правительства США, пытающегося заставить Нью-Дели прекратить закупки, чтобы ограничить доходы Кремля.

Дональд Трамп в августе повысил тарифы на индийский импорт до 50%. Они стали самыми высокими среди стран Азии. Пошлины коснутся более 55% экспорта Индии в Соединенные Штаты. Так Трамп наказал страну за покупку российской нефти.