Трейдеры требуют от индийских компаний платить за российскую нефть юанями

нефть
Индия стала платить за российскую нефть китайскими юанями / Depositphotos

Трейдеры, предлагающие российскую нефть, стали просить индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы платить в китайских юанях, воспринимая недавние признаки улучшения отношений между Нью-Дели и Пекином как возможность упростить сделки с индийскими покупателями.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что ведущий индийский нефтеперерабатывающий завод Indian Oil Corp (IOC.NS) уже совершил платежи в китайской валюте за 2-3 партии российской нефти.

Западные санкции, наложенные на Россию после ее вторжения в Украину в 2022 году, ускорили использование альтернативных валют, включая юани и дирхам ОАЭ, для расчетов за нефть.

В 2023 году индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы уже осуществляли платежи за российскую нефть в юанях, но прекратили это из-за недовольства индийского правительства в период обострения напряженности с Пекином.

Теперь трейдеры, которым до сих пор приходилось конвертировать платежи в дирхамах или долларах в юане, пытаются облегчить расчеты.

Источники агентства сообщили, что трейдеры устанавливают цены на российскую нефть в долларах, чтобы обеспечить соблюдение предельной цены Европейского Союза, но стремятся к эквивалентной оплате в юанях.

Индия стала главным импортером российской нефти, поскольку западные страны приостановили импорт из РФ из-за санкций. Платежи в юанях расширят доступность русской нефти для индийских государственных нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее Индия также заявляла, что продолжит покупать российскую нефть, несмотря на давление США и ЕС. Нью-Дели отмечает, что действует в интересах экономической безопасности и напомнил Западу о собственном импорте ресурсов из РФ.

При этом индийские импортеры российской нефти потребовали от поставщиков существенно больших скидок.

Российские продавцы заявили, что запросы на скидки избыточны, и предупредили о переориентации части октябрьских поставок на Китай. Это может привести к сокращению объемов для Индии с 1,6 млн баррелей в сутки в сентябре до 1,4 млн в октябре.

Светлана Манько