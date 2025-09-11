Запланована подія 2

Индия давит на Россию и требует больших скидок на нефть

нефть
Индия грозится сократить закупки российской нефти без больших скидок / Depositphotos

Индийские импортеры российской нефти потребовали от поставщиков существенно больших скидок из-за роста рисков, вызванных разногласиями в санкционной политике США и Европейского Союза.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

По словам трейдеров, Нью-Дели настаивает на снижении цен примерно на $10 за баррель, чтобы стоимость российской нефти соответствовала уровню Brent с учетом новых ограничений. Это значительно больше скидок в $2–3 за баррель, которые действовали в сентябре.

Разногласия возникли после того, как президент США Дональд Трамп требовал от Индии полностью прекратить закупку российской нефти, а после отказа Нью-Дели удвоил пошлины на индийский экспорт в США до 50%.

Такое требование противоречит механизму ценового потолка, предусматривавшему дальнейший экспорт российской нефти по сниженным ценам, чтобы ограничить доходы Москвы, но не создать дефицит на рынке.

Европейский Союз, напротив, снизил предельную цену до $47,60 за баррель с октября, в то время как США этого не поддержали. Ценовые колебания и более жесткий банковский контроль заставили индийских импортеров требовать более выгодных условий.

Российские продавцы заявили, что запросы на скидки избыточны, и предупредили о переориентации части октябрьских поставок на Китай. Это может привести к сокращению объемов для Индии с 1,6 млн баррелей в сутки в сентябре до 1,4 млн в октябре.

Несмотря на скидки, большинство поставок все равно реализуются выше новой граничной цены, поскольку Brent в среду торговался на уровне $67 за баррель. Аналитики подчеркивают, что плохая координация между США и ЕС создает путаницу для рынка и ослабляет соблюдение санкций.

В то же время Россия активно использует "теневой флот" танкеров под собственной страховкой, позволяющей обходить западные ограничения.

Эксперты прогнозируют, что требования Индии по скидкам станут важным фактором для предстоящих переговоров. Однако даже значительные уступки России вряд ли снизят цены до уровней, определенных новым ценовым потолком ЕС.

Индия заявила, что продолжит покупать российскую нефть, несмотря на давление США и ЕС. Нью-Дели отмечает, что действует в интересах экономической безопасности, и напомнил Западу о собственном импорте ресурсов из РФ.

Автор:
Татьяна Гойденко