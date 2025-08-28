Сжиженный газ с подсанкционного завода Arctic LNG 2 впервые прибыл в порт Китая

Танкер Arctic Mulan с находящейся под санкциями США партией сжиженного природного газа с российского завода Arctic LNG 2 впервые пришвартовался к китайскому терминалу Beihai LNG. Это свидетельствует о попытках Кремля расширить экспорт топлива в страны Азии, несмотря на международные ограничения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Российский завод попал под санкции США еще во время правления президента Джо Байдена. В прошлом году начал экспортировать топливо на теневых судах, но ни одно из них так и не пришвартовалось к импортному терминалу, поскольку покупатели боялись экономических последствий.

Прибытие судна к принадлежащему компании PipeChina терминалу в КНР состоялось накануне визита президента России Путина в Пекин, который начнется в воскресенье, 31 августа.

Специалисты рынка полагают, что эта поставка может быть не просто коммерческим соглашением, а попыткой Москвы проверить реакцию США на нарушение санкций. Кроме того, такой шаг может открыть двери для будущего российского экспорта СПГ, а также изменить динамику международного рынка энергоресурсов.

Проект "Арктик СПГ-2", принадлежащий российской компании "Новатек", является ключевым для стратегии Кремля по утроению экспорта сжиженного природного газа (СПГ) до 2030 года. Экспорт в страны Азии позволяет РФ компенсировать значительное падение экспорта газа по трубопроводам в Европу.

По данным аналитиков, прошлым летом Arctic LNG 2 произвел восемь партий СПГ, но был вынужден закрыться в октябре, поскольку не смог найти покупателей, а вокруг объекта начал скапливаться сезонный лед. Суда выгружали топливо в хранилища в России. В этом году завод загрузил пять судов, все они сейчас направляются в страны Востока .

Ранее сообщалось, что Европейский Союз потребует от энергетических компаний предоставлять подробную информацию о своих контрактах с Россией на поставку газа в рамках предстоящей инициативы по поэтапному запрету импорта российского газа.