ЕС планирует запретить терминалам в Европе принимать российский сжиженный газ – Reuters

Европейский Союз потребует от энергетических компаний предоставлять подробную информацию о своих контрактах с Россией на поставку газа в рамках предстоящей инициативы по поэтапному запрету импорта российского газа.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на агентство Reuters, которое получило в распоряжение соответствующий внутренний документ Европейской комиссии.

Согласно документу, Еврокомиссия планирует официально представить 17 июня предложения, предполагающие полное прекращение импорта российского сжиженного газа до конца 2027 года. Также планируется запретить заключение новых контрактов с Россией уже до конца этого года.

Чтобы обеспечить выполнение этих мер, компании будут обязаны предоставлять информацию об условиях действующих соглашений — в частности, сроке действия контрактов, объемах поставок, дате заключения договоров и пунктах назначения.

В документе указано, что внедрение предложенных мер потребует систематического сбора полной информации об имеющихся контрактах, включая конкретные договорные положения. Кроме того, компании должны будут доказывать происхождение импортируемого газа, чтобы доказать, что у него нет российского происхождения.

Если его источник четко не определен, импортеры должны подавать соответствующую документацию таможенным органам.

Европейская комиссия также планирует запретить терминалам по приему сжиженного природного газа (СПГ) предоставлять услуги российским компаниям с 1 января 2026 года. Для действующих краткосрочных контрактов предусмотрен переходный период до 17 июня 2026, а для долгосрочных соглашений — до 31 декабря 2027 года.

Однако инициатива может столкнуться с трудностями. Как отметила старшая научная сотрудница брюссельского аналитического центра Bruegel Симоне Тальяпьетр, в прошлом компании уже сопротивлялись попыткам правительств получить подобную информацию, и такая же ситуация возможна и сейчас.

Она считает, что эффективной альтернативой может стать конфиденциальная подача данных в национальные регуляторы или непосредственно в Комиссию — с возможностью обобщенной или анонимной публичной отчетности.

В документе также упоминается, что Еврокомиссия будет рассматривать возможность введения запрета на импорт через специальный торговый механизм, однако точные детали этого инструмента пока не обнародованы.

Заметим, что в прошлом году Франция нарастила поставки сжиженного газа из России и больше всех стран Евросоюза на фоне заявлений ее президента Эмманюэля Макрона о непреклонной поддержке Украины в противодействии российской агрессии.