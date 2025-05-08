Экспорт сжиженного природного газа из США достиг рекордного уровня: сколько и куда экспортирует страна

Экспорт сжиженного природного газа (NGL) из США в апреле достиг рекордного уровня — около 2,9 млн баррелей в сутки, несмотря на то, что торговая война между США и Китаем привела к сокращению поставок.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Недавние торговые события поставили под угрозу экспорт из США NGL, таких как этан, бутан и пропан, используемые для производства пластика и химикатов, а также для отопления и приготовления пищи. Экспорт из США достигал максимум ежегодно с 2010 года благодаря огромному количеству дешевого сланцевого природного газа.

Газоконденсатные жидкости, в основном извлекаемые из сырого природного газа в процессе переработки, являются последними энергетическими продуктами, оказавшимися в обостряющейся центре торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

Почти половина экспорта этана из США идет в КНР. Китайские нефтехимические компании используют его как сырье, поскольку он дешевле альтернативной нефти.

По данным компаний Kpler и Vortexa, отслеживающих перемещение судов, в апреле США экспортировали около 2,9 миллиона баррелей природного газа в сутки, являющийся рекордным показателем.

Однако, по данным Kpler, экспорт в Китай упал на 35% до 619 000 баррелей в сутки за месяц, что является самым низким показателем с ноября 2023 года. Другие страны т увеличили свои закупки американского газа в рамках глобальной переориентации.

По данным Kpler, Индия увеличила закупки более чем в три раза закупку NGL в Соединенных Штатах, достигнув рекордного уровня 179 000 баррелей в день.

Бразилия также увеличила свои закупки более чем вдвое до 113 000 баррелей в сутки, что является наивысшим показателем за пять лет, а Япония, второй по величине покупатель американского сжиженного природного газа, увеличила поставки на 64% до почти 400 000 баррелей в мире.

По прогнозам Управления энергетической информации, в текущем году производство этана в США вырастет на 3,6%. NGL будет экспортироваться во многие страны мира для удовлетворения растущего международного спроса.

"Рынок уже начал перераспределять потоки между крупнейшими в мире поставщиками сжиженного углеводородного газа (смеси пропана и бутана) - США и странами Ближнего Востока - и крупнейшими странами-импортерами — Китаем и Индией ", — отметил Джим Тиг, соисполнительный директор Enterprise Products Partners, крупнейшей компании сжиженного природного газа в США, в квартальном отчете о прибылях.

Напомним, поступления в бюджет России от продажи нефти и газа сократились примерно на 12% в апреле по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили 13,49 млрд долларов США.