Експорт зрідженого природного газу зі США досяг рекордного рівня: скільки і куди експортує країна

Експорт зрідженого природного газу (NGL) зі США у квітні досяг рекордного рівня — близько 2,9 млн барелів за добу, незважаючи на те, що торговельна війна між США та Китаєм призвела до скорочення поставок.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нещодавні торгові події поставили під загрозу експорт зі США NGL, таких як етан, бутан та пропан, що використовуються для виробництва пластику та хімікатів, а також для опалення та приготування їжі. Експорт із США досягав нового максимуму щороку з 2010 року завдяки величезній кількості дешевого сланцевого природного газу.

Газоконденсатні рідини, що в основному витягуються з сирого природного газу в процесі переробки, є останніми енергетичними продуктами, що опинилися в центрі торговельної війни, що загострюється, між двома найбільшими економіками світу.

Майже половина експорту етану зі США йде до КНР. Китайські нафтохімічні компанії використовують його як сировину, оскільки він дешевший за альтернативну нафту.

За даними компаній Kpler і Vortexa, що відстежують переміщення суден, у квітні США експортували близько 2,9 млн. барелів природного газу в день, що є рекордним показником.

Однак, за даними Kpler, експорт до Китаю впав на 35% до 619 000 барелів на добу за місяць, що є найнижчим показником з листопада 2023 року. Інші країни тзбільшили свої закупівлі американського газу в рамках глобальної переорієнтації.

За даними Kpler, Індія збільшила закупівлі більш ніж утричі закупівлю NGL у Сполучених Штатах, досягнувши рекордного рівня 179 000 барелів на день.

Бразилія також збільшила свої закупівлі більш ніж удвічі до 113 000 барелів на добу, що є найвищим показником за п'ять років, а Японія, другий за величиною покупець американського зрідженого природного газу, збільшила постачання на 64% до майже 400 000 барелів на добу, що є найвищим показником серед усіх країн світу.

За прогнозами Управління енергетичної інформації, цього року виробництво етану в США зросте на 3,6%. NGL експортуватиметься до багатьох країн світу для задоволення зростаючого міжнародного попиту.

"Ринок вже почав перерозподіляти потоки між найбільшими у світі постачальниками зрідженого вуглеводневого газу (суміші пропану та бутану) — США і країнами Близького Сходу — і найбільшими країнами-імпортерами - Китаєм та Індією", — зазначив Джим Тіг, співвиконавчий директор Enterprise Products Partners, найбільшої компанії скрапленого природного газу в США, у квартальному звіті про прибутки.

Нагадаємо, надходження до бюджету Росії від продажу нафти та газу скоротилися приблизно на 12% у квітні порівняно з аналогічним періодом 2024 року і склали 13,49 млрд доларів США.