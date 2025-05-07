Доходи РФ від продажу нафти та газу у квітні знизилися на 12%

Надходження до бюджету Росії від продажу нафти та газу скоротилися приблизно на 12% у квітні порівняно з аналогічним періодом 2024 року і склали 13,49 млрд доларів США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Доходи від продажу нафти та газу були найважливішим джерелом коштів для Кремля, становлячи приблизно від третини до половини всіх доходів федерального бюджету за останнє десятиліття.

За даними Мінфіну РФ, минулого місяця доходи досягли 1,09 трлн, що нижче за показник в 1,23 трлн рублів у квітні 2024 року, але незначно вище показника в 1,08 трлн рублів у березні 2025 року. Виручка у січні-квітні знизилася на 10,3% у річному обчисленні до 3,73 трлн рублів.

Як зазначає агентство, стійке падіння цін на нафту набагато нижче за рівень, запланований у бюджеті, обмежить можливості Росії продовжувати військові дії в Україні, хоча підвищення податків або скорочення витрат у короткостроковій перспективі можуть допомогти пом'якшити наслідки низьких цін на нафту.

За даними Reuters, середня ціна на російську нафту в рублях в останні місяці продовжувала знижуватися з 5079 рублів за барель у березні та 4562 рублів у квітні цього року. Спочатку Мінфін закладав до бюджету цього року 10,94 трлн рублів нафтогазових доходів. Минулого місяця він знизив очікувані надходження до 8,32 трлн. рублів на тлі падіння цін на нафту.

Нагадаємо, російські нафтовики активно бурять свердловини, оскільки країна готується як до послаблення обмежень на видобуток від ОПЕК+, так і до можливого пом'якшення деяких міжнародних санкцій, накладених на неї через повномасштабне вторгнення в Україну.