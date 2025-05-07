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Доходы РФ от продажи нефти и газа в апреле снизились на 12%

нефтехранилище
Россия теряет доходы от нефти и газа. / Freepik

Поступления в бюджет России от продажи нефти и газа сократились примерно на 12% в апреле по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили 13,49 млрд. долларов США.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Доходы от продажи нефти и газа являлись важнейшим источником средств для Кремля, составляя примерно от трети до половины всех доходов федерального бюджета за последнее десятилетие.

По данным Минфина РФ, в прошлом месяце доходы достигли 1,09 трлн, что ниже показателя в 1,23 трлн рублей в апреле 2024 года, но незначительно выше показателя в 1,08 трлн рублей в марте 2025 года. Выручка в январе-апреле снизилась на 10,3% в годовом исчислении до 3,73 трлн. рублей.

Как отмечает агентство, устойчивое падение цен на нефть намного ниже уровня, запланированного в бюджете, ограничит возможности России продолжать военные действия в Украине, хотя повышение налогов или сокращение расходов в краткосрочной перспективе может помочь смягчить последствия низких цен на нефть.

По данным Reuters, средняя цена на российскую нефть в рублях в последние месяцы продолжала снижаться с 5079 рублей за баррель в марте и 4562 рубля в апреле этого года. Первоначально Минфин закладывал в бюджет в этом году 10,94 трлн рублей нефтегазовых доходов. В прошлом месяце он снизил ожидаемые поступления до 8,32 трлн. рублей на фоне падения цен на нефть.

Напомним, российские нефтяники активно бурят скважины, поскольку страна готовится как к ослаблению ограничений на добычу от ОПЕК+, так и к возможному смягчению некоторых международных санкций, наложенных на нее из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Автор:
Татьяна Ковальчук