Россия ускорила темпы бурения нефтяных скважин: какая причина

Российские нефтяники активно бурят скважины, поскольку страна готовится как к ослаблению ограничений на добычу от ОПЕК+, так и к возможному смягчению некоторых международных санкций, наложенных на нее из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом пишет агентство Вloomberg.

Уровень активности нефтедобыча вырос более чем на треть и превысил довоенный уровень. Однако, по словам Рональда Смита из Emerging Markets Oil & Gas Consulting Partners LLC, благодаря буровым работам общие мощности РФ по добыче сырой и легкой нефти, которая называется конденсатом, составляют от 11 до 11,5 миллионов баррелей в день, что практически не изменилось по сравнению с 2016 годом.

По данным агентства, среднее эксплуатационное бурение в России составило более 2370 км в январе и феврале. Это выше среднего сезонного показателя до начала вторжения РФ в Украину, которое вызвало широкие ограничения на доступность западных нефтепромышленных услуг.

Некоторые крупные иностранные поставщики покинули страну после нападения на Украину, продали российские подразделения местным компаниям, сохранив оборудование и опыт в стране, которая под санкциями, в оставшиеся, включая SLB Plc и Weatherford International Plc, продолжили работу в меньших масштабах.

Как отмечают журналисты, Россия возлагается на месторождения, открытые и введенные в эксплуатацию в советское время, что обеспечивает около 95% добычи сырой нефти и конденсата. Но разведка месторождений отстает от довоенных показателей. В январе-феврале ежемесячный темп бурения для выявления новых запасов нефти составил в среднем всего 46 километров по сравнению с почти 68 километрами за первые два месяца прошлого года и почти 75 километрами за довоенные зимние месяцы 2022 года.

Напомним, 24 апреля цены на нефть демонстрируют стремительный рост после почти 2% падения накануне. Инвесторы взвешивают вероятное увеличение добычи со стороны ОПЕК+ на фоне неоднозначных заявлений Белого дома по тарифам и продолжающимся ядерным переговорам между США и Ираном.