Росія прискорила темпи буріння нафтових свердловин: що стало причиною

Російські нафтовики активно бурять свердловини, оскільки країна готується як до послаблення обмежень на видобуток від ОПЕК+, так і до можливого пом'якшення деяких міжнародних санкцій, накладених на неї через повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це пише агентство Вloomberg.

Рівень активності нафтовидобутовників зріс більш ніж на третину і перевищив довоєнний рівень. Однак, за словами Рональда Сміта з Emerging Markets Oil & Gas Consulting Partners LLC, завдяки буровим роботам загальні потужності РФ з видобутку сирої нафти та легкої нафти, яка називається конденсатом, становлять від 11 до 11,5 мільйонів барелів на день, що практично не змінилося порівняно з 2016 роком.

За даними агентства, середнє експлуатаційне буріння в Росії склало понад 2370 км у січні та лютому. Це вище за середній сезонний показник на початок вторгнення РФ в Україну, яке викликало широкі обмеження на доступність західних нафтопромислових послуг.

Деякі великі іноземні постачальники залишили країну після нападу на Україну, вони продали російські підрозділи місцевим компаніям, зберігши обладнання та досвід у країні, яка під санкціями, в ті, що залишилися, включаючи SLB Plc і Weatherford International Plc, продовжили роботу в менших масштабах.

Як зазначають журналісти, Росія покладається на родовища, відкриті та введені в експлуатацію за радянських часів, що забезпечує близько 95% видобутку сирої нафти та конденсату. Але розвідка родовищ відстає від довоєнних показників. У січні-лютому щомісячний темп буріння для виявлення нових запасів нафти становив у середньому всього 46 кілометрів порівняно з майже 68 кілометрами за перші два місяці минулого року та майже 75 кілометрами за довоєнні зимові місяці 2022 року.

Нагадаємо, 24 квітня ціни на нафту демонструють стрімке зростання після майже 2% падіння напередодні. Інвестори зважують ймовірне збільшення видобутку з боку ОПЕК+ на фоні неоднозначних заяв Білого дому щодо тарифів і триваючих ядерних переговорів між США та Іраном.