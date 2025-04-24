Нафта дорожчає: ринки реагують на сигнали ОПЕК+ та переговори США з Іраном

24 квітня ціни на нафту демонструють стрімке зростання після майже 2% падіння напередодні. Інвестори зважують ймовірне збільшення видобутку з боку ОПЕК+ на фоні неоднозначних заяв Білого дому щодо тарифів і триваючих ядерних переговорів між США та Іраном.

Про це пише Reuters.

Ціни на нафту

На ранкових торгах ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 8 центів (0,12%) і досягли позначки $66,20 за барель станом на 05:05 за Гринвічем. Тим часом американська WTI додала 9 центів (0,14%) і торгувалась на рівні $62,36 за барель.

Це незначне зростання сталося після відчутного спаду напередодні — обидва еталони впали майже на 2%.

Причини здорожчання

Попри загальне пожвавлення на ринках і зростання більшості ризикових активів, нафта залишилася осторонь — тиск на неї спричинили внутрішні суперечності в лавах ОПЕК+.

Причиною стали повідомлення агентства Reuters, згідно з якими кілька країн-членів ОПЕК+ мають намір запропонувати організації пришвидшити темпи збільшення видобутку нафти в червні. Джерела, знайомі з перебігом переговорів, зазначають, що дискусії з цього приводу вже тривають.

Одним із джерел напруженості стала позиція Казахстану, який нині забезпечує близько 2% світового видобутку. Як повідомляє Reuters, країна неодноразово перевищувала встановлену для неї квоту і вже відкрито заявила: у питаннях видобутку керуватиметься насамперед національними інтересами, а не колективними домовленостями ОПЕК+.

Це не перший випадок розбіжностей усередині альянсу. У 2023 році аналогічна ситуація спричинила вихід Анголи з ОПЕК+, нагадують експерти. За словами аналітиків ING, нові конфлікти можуть становити реальний ризик для стабільності ринку. У гіршому сценарії мова може йти навіть про повернення до цінової війни.

Ціни на нафту підтримали очікування можливого послаблення торговельної напруги між США та Китаєм. За даними ЗМІ, Білий дім розглядає часткове зниження мит, щоб дати старт новим переговорам. Водночас офіційні представники США наголосили, що про односторонні поступки не йдеться.

Аналітики попереджають: затяжна торгова війна може істотно знизити попит на нафту в Китаї. Зокрема, очікуване зростання може скоротитися вдвічі — до 90 тис. барелів на добу.

Ринок нафти уважно стежить за розвитком переговорів між США та Іраном, які цього вікенду мають перейти до третього раунду. Метою є досягнення нової угоди щодо обмеження іранської ядерної програми, що потенційно може призвести до пом'якшення санкцій і збільшення поставок іранської нафти на світовий ринок — чинника, що міг би вплинути на зниження цін.

Втім, ознаки напруги залишаються. США запровадили нові санкції проти енергетичного сектору Ірану. Це викликало критику з боку Тегерана.

Нагадаємо, 23 квітня ціни на нафту зросли на тлі санкцій Вашингтона проти Тегерану та падіння запасів сирої нафти в США, які минулого тижня скоротилися приблизно на 4,6 млн барелів.