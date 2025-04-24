Нефть дорожает: рынки реагируют на сигналы ОПЕК+ и переговоры США с Ираном

24 апреля цены на нефть демонстрируют стремительный рост после почти 2% падения накануне. Инвесторы взвешивают вероятное увеличение добычи со стороны ОПЕК+ на фоне неоднозначных заявлений Белого дома по тарифам и продолжающимся ядерным переговорам между США и Ираном.

Об этом пишет Reuters.

Цены на нефть

На утренних торгах фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 8 центов (0,12%) и достигли отметки в $66,20 за баррель по состоянию на 05:05 по Гринвичу. Тем временем американская WTI прибавила 9 центов (0,14%) и торговалась на уровне $62,36 за баррель.

Этот незначительный рост произошел после ощутимого спада накануне — оба эталона упали почти на 2%.

Причины удорожания

Несмотря на общее оживление на рынках и рост большинства рисковых активов, нефть осталась в стороне — давление на нее повлекло за собой внутренние противоречия в рядах ОПЕК+.

Причиной стали сообщения агентства Reuters, согласно которым несколько стран-членов ОПЕК+ намерены предложить организации ускорить темпы увеличения добычи нефти в июне. Источники, знакомые с ходом переговоров, отмечают, что дискуссии по этому поводу уже продолжаются.

Одним из источников напряженности стала позиция Казахстана, ныне обеспечивающего около 2% мировой добычи. Как сообщает Reuters, страна неоднократно превышала установленную для нее квоту и уже открыто заявила: в вопросах добычи будет руководствоваться, прежде всего, национальными интересами, а не коллективными договоренностями ОПЕК+.

Это не первый случай разногласий внутри альянса. В 2023 году аналогичная ситуация вызвала выход Анголы из ОПЕК+, напоминают эксперты. По словам аналитиков ING, новые конфликты могут составлять реальный риск для стабильности рынка.

Цены на нефть поддержали ожидание возможного ослабления торгового напряжения между США и Китаем. По данным СМИ, Белый дом рассматривает частичное снижение пошлин, чтобы дать старт новым переговорам.

Аналитики предупреждают, что затяжная торговая война может существенно снизить спрос на нефть в Китае. В частности, ожидаемый рост может сократиться вдвое — до 90 тыс. баррелей в сутки.

Рынок нефти внимательно следит за развитием переговоров между США и Ираном, которые в этот уикенд должны перейти к третьему раунду. Целью является достижение нового соглашения по ограничению иранской ядерной программы, что может привести к смягчению санкций и увеличению поставок иранской нефти на мировой рынок — фактора, который мог бы повлиять на снижение цен.

Впрочем, признаки напряжения остаются. США ввели новые санкции против энергетического сектора Ирана.

Напомним, 23 апреля цены на нефть выросли на фоне санкций Вашингтона против Тегерана и падения запасов сырой нефти в США, которые на прошлой неделе сократились примерно на 4,6 млн баррелей.