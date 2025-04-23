Цены на нефть продолжили рост: эксперты назвали причины

23 апреля цены на "черное золото" выросли на фоне санкций Вашингтона против Тегерана и падения запасов сырой нефти в США, которые на прошлой неделе сократились примерно на 4,6 млн баррелей.

Об этом сообщает R euters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 55 центов, или на 0,8%, до $67,99 за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 54 цента, или на 0,9%, до $64,21 за баррель.

Во вторник США ввели новые санкции против иранского магната по транспортировке сжиженного нефтяного газа и сырой нефти Сейеда Асадуллы Эмамджомеха и его корпоративной сети. В заявлении Министерства финансов США говорится, что сеть Эмамджомеха отвечает за поставки на зарубежные рынки иранского сжиженного нефтяного газа и сырой нефти на сумму в сотни миллионов долларов.

"США ввели новые санкции против поставок иранских энергоносителей, что обеспокоило рынки", — отметила старший аналитик рынка Приянка Сачдева из Phillip Nova.

По ее словам, обе базовые цены на нефть сегодня утром также были подкреплены надеждой на положительное решение вопроса об импортных пошлинах между США и Китаем.

Кроме того, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились примерно на 4,6 млн баррелей.

По мнению аналитиков, торговые пошлины, введенные администрацией Трампа, оказывают давление на фьючерсы на нефть, а инвесторы опасаются потенциального замедления мирового экономического роста.

Напомним, в апреле объемы поставок российской нефти в Индию почти достигли пикового значения за последние два года. Это произошло после перерывов в поставках, вызванных американскими санкциями против энергетического сектора России.