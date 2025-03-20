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Нефть подорожала на фоне оптимистических прогнозов спроса в США
20 марта цены на нефть выросли. Это произошло благодаря прогнозируемому росту спроса в Соединенных Штатах, где запасы топлива оказались меньше, чем предполагалось. Также повлияло ослабление курса доллара США.
Об этом сообщает Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 43 цента, или 0,6%, до $71,21 за баррель, что является самым высоким уровнем с 3 марта. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 38 центов, или 0,6% до $67,54.
На прошлой неделе правительственные данные США показали значительное сокращение запасов дистиллятов, включая дизельное топливо и мазут, сократившиеся на 2,8 миллиона баррелей, превысив ожидаемое падение на 300 тыс. рублей. баррелей.
Как заявили аналитики JP Morgan, прогноз спроса на нефть в США остается благоприятным, несмотря на снижение пассажиров авиаперевозками. Снижение туристической активности в США не указывает на общую слабость перспектив спроса.
Запасы сырой нефти выросли на 1,7 миллиона баррелей, что превысило прогнозируемый рост в 512 000 баррелей, согласно опросу Reuters. Также, наблюдаемое с конца февраля снижение курса доллара стало дополнительным фактором, поддержавшим рост цен на нефть.
После того, как Израиль возобновил наземную операцию в секторе Газа, нарушив почти двухмесячное перемирие, в среду наблюдалось повышение глобальных премий за риск.
США продолжали наносить авиаудары по объектам хуситов в Йемене в ответ на нападения группировки на корабли в Красном море. Президент США Дональд Трамп также пообещал возложить на Иран ответственность за будущие нападения хуситов.
Накануне, 19 марта, цены на нефть упали после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Россия согласилась на предложение США временно прекратить атаку энергетической инфраструктуры Украины, что может привести к большему количеству российской нефти на мировые рынки.