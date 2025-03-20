Нафта подорожчала на тлі оптимістичних прогнозів попиту в США

20 березня ціни на нафту зросли. Це сталося завдяки прогнозованому зростанню попиту в Сполучених Штатах, де запаси палива виявилися меншими, ніж передбачалося. Також вплинуло послаблення курсу долара США.

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Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 43 центи, або 0,6%, до $71,21 за барель, що є найвищим рівнем з 3 березня. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 38 центів, або 0,6%, до $67,54.

Минулого тижня урядові дані США показали значне скорочення запасів дистилятів, включаючи дизельне пальне та мазут, які скоротилися на 2,8 мільйона барелів, перевищивши очікуване падіння на 300 тис. барелів.

Як заявили аналітики JP Morgan, прогноз попиту на нафту в США залишається сприятливим, попри зниження кількості пасажирів авіаперевезеннями. Зниження туристичної активності в США не вказує на загальну слабкість перспектив попиту.

Запаси сирої нафти зросли на 1,7 мільйона барелів, що перевищило прогнозоване зростання у 512 000 барелів, згідно з опитуванням Reuters. Також, зниження курсу долара, яке спостерігається з кінця лютого, стало додатковим фактором, що підтримав зростання цін на нафту.

Після того, як Ізраїль відновив наземну операцію в секторі Газа, порушивши майже двомісячне перемир'я, у середу, спостерігалося підвищення глобальних премій за ризик.

США продовжували завдавати авіаударів по об’єктах хуситів у Ємені у відповідь на напади угруповання на кораблі в Червоному морі. Президент США Дональд Трамп також пообіцяв покласти на Іран відповідальність за майбутні напади хуситів.

Напередодні, 19 березня, ціни на нафту впали після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Росія погодилася на пропозицію США тимчасово припинили атакувати енергетичну інфраструктуру України, що може призвести до більшої кількості російської нафти на світові ринки.